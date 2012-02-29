Януковича просять виконати свій священний обов'язок

Члени Всеукраїнського громадського об`єднання «Союз «Народна пам’ять» заявляють про корупцію під час розподілу коштів Державної комплексної програми з питань пошуку та увічнення пам’яті жертв війни та політичних репресій та просять Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА в трутитися в цю ситуацію.

Про це йдеться у відкритому листі до глави держави, текст якого передано УНІАН.

Як зазначається в документі, в Україні у 2000-2004 роках існувала Державна комплексна програма з питань пошуку та увічнення пам’яті жертв війни та політичних репресій (постанова КМУ від 20.12.2000р. № 1867), яку В.ЯНУКОВИЧ під час перебування на посаді прем’єр-міністра України продовжив до 2010 року (постанова КМУ від 17.11.2004 № 1523). Виконанням цієї програми керувала Державна міжвідомча комісія з увічнення пам’яті жертв війни та політичних репресій при КМУ, яку очолювали то керівники комітету будівництва, то міністерство ЖКГ. Але незмінно в цій комісії за розподіл фінансування програми з 2000 по 2009 роки керували відповідальний секретар К. та його помічник М.

«Стиль керівництва цих громадян за останні роки знають усі, хто має відношення до справи збереження пам’яті жертв війни та політичних репресій. Це, як правило, фінансування «своїх людей», добре налагоджена система «відкатів», фальсифікація документів та інше. Ми готові надати усі необхідні докази цим фактам», - йдеться в листі пошуковців.

За даними ВГО «Союз «Народна пам’ять», за 10 років фінансування Державної програми жодна з областей України не отримала жодної гривні. Лише у Донецькій області кілька років тому почалось регулярне фінансування пошукової справи з обласного бюджету - завдяки тому, що тут вперше в Україні обласною радою була прийнята «Програма пошуку та впорядкування поховань жертв війни та політичних репресій в Донецькій області на 2006-2010 роки». Це дозволило створити перший в Україні пам’ятний меморіал (м. Красний Лиман), інтернаціональне кладовище воєнних в’язнів у місті Донецьку та проводити системну роботу з увічнення пам’яті загиблих.

Пошуковці кажуть, що за 20 років Незалежності так і не був прийнятий закон України, який би регулював увесь комплекс пошукових робіт, що проводяться в країні. На думку авторів листа, причина лише в одному – він не був потрібен колишньому керівництву Державної міжвідомчої комісії, тому що заважав «вручну», на власний розсуд розподіляти бюджетні кошти.

Минулого року пошукові організації об’єдналися у Всеукраїнське громадське об’єднання та запропонували свою Програму з увічнення пам’яті жертв війни та політичних репресій, складену на основі пропозицій пошукових організацій з усіх областей України. За ініціативою Союзу «Народна пам’ять» при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ було створено робочу групу, яка запропонувала оновити склад Державної міжвідомчої комісії та ввести до її складу професіоналів з громадських організацій. На посаду відповідального секретаря запропонована кандидатура голови правління «Союзу «Народна Пам’ять» Ярослава ЖИЛКІНА, який є компетентним фахівцем та дійсним лідером пошукового руху України.

Як зазначається у відкритому листі, міністерством був підготовлений проект постанови КМУ, який пройшов погодження в усіх інстанціях, включаючи Міністерство соціальної політики та Міністерство юстиції України. Проте сьогодні прийняття постанови КМУ знову гальмується у міністерстві соціальної політики та чекає свого погодження. За інформацією пошуковців, причина в тому, що колишні співробітники Державної міжвідомчої комісії, дезінформуючи керівництво, намагаються підпорядкувати цей орган Державній службі інвалідів, створивши при ній нову структуру, яку повинен очолити все той же пан М.

У ВГО «Союз «Народна пам’ять» зазначають, що «Мінсоцполітики та Державна служба інвалідів, які повинні займатися захистом та підвищенням стандартів живих людей, прагнуть займатися не притаманною їм роботою з увічнення пам’яті загиблих, перешкоджаючи роботі Державної міжвідомчої комісії при КМУ. Це «перетягування канату» вже призвело до зриву графіку робіт пошукових організацій України, а також тим, що ведуть свою діяльність в нашій країні від імені міжнародних організацій. На даний момент пошуковими організаціями не отримано жодного дозволу на проведення польових пошукових робіт у новому сезоні, який невдовзі має розпочатися. Їх повинна видавати Державна міжвідомча комісія, яка на сьогодні не діє».

«Ми вважаємо, що влаштовані окремими посадовцями бюрократичні каруселі та «танці на кістках» не лише суперечать курсу на гідне вшанування пам’яті загиблих, який Ви оголосили, а й ідуть всупереч моральним людським нормам та людській гідності. Просимо Вас, вельмишановний пане Президенте, допомогти громадському пошуковому руху України виконати свій священний обов’язок перед воїнами, що загинули за свободу нашої країни», - говориться у листі пошуковців.