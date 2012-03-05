Литвин каже, що деякі опозиціонери дуже часто бувають на Банковій

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН вважає, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ має право самостійно визначати формат зустрічі з представниками фракцій парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН заявив сьогодні журналістам у Житомирській області, коментуючи повідомлення про зустріч Президента з лідерами всіх фракцій наступного тижня та наполягання опозиції зустрітися тільки з ними.

В.ЛИТВИН висловив здивування, що питання зустрічі з Президентом переноситься у політичну площину, оскільки деякі опозиціонери і так дуже часто бувають на Банковій.

Як сказав В.ЛИТВИН, керівники усіх фракцій мають взяти участь у цій зустрічі, якщо все ж буде остаточно визначена її дата. «Я думаю, якраз буде чудова можливість висловити свою позицію, своє бачення того, що відбувається в Україні. Бо коли я почув інформацію, що це має бути закрита зустріч лише з представниками опозиції, то виникає питання: цо, Президент напише доручення Верховній Раді, як виконувати ті пропозиції, які запропонує опозиція?», - зауважив спікер.

В.ЛИТВИН наголосив, що, так чи інакше, потрібен широкий діалог між лідерами фракцій та керівництвом України, і потрібно виходити на ті рішення, які потрібні. «А в якому форматі буде зустріч, я думаю, в даному разі слово - за Президентом», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, зустріч Президента з лідерами фракцій запланована на наступний пленарний тиждень, який відбудеться 13-16 березня.

Лідери фракцій НУ-НС Микола МАРТИНЕНКО і «БЮТ-Батьківщина» Андрій КОЖЕМ’ЯКІН заявили, що опозиційні сили наполягають на публічній зустрічі з В.ЯНУКОВИЧЕМ без залучення провладних фракцій.