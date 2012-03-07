Відомий письменник Юрій АНДРУХОВИЧ бачить реальну загрозу українській мові за тієї гуманітарної політики, що проводить нинішня влада України.

Про це Ю.АНДРУХОВИЧ заявив під час публічного інтерв’ю в УНІАН.

Зокрема, письменник назвав проросійською гуманітарну політику нинішньої влади в Україні. Водночас Ю.АНДРУХОВИЧ нагадав:

«Днями ЗМІ цитували міністра освіти, що він, слава Богу, не збирається зменшувати кількість українських літер, як і не зазіхає на фарсі та суахілі. І це вже політичне формулювання. Це такий своєрідний гумор цієї людини. Він продемонстрував своє високо зверхнє ставлення до державної мови цієї країни.

Після цього судження нам йому дуже важко довести, що він її принизив, бо таким чином ми наче визнаємо, що порівняння з суахілі є принизливим.

Ні, воно не є принизливим! Але для його аудиторії - він пожартував вдало, стібанувся. А це все-таки цеглинки гуманітарної політики». (УНИАН: 28 лютого прес-служба Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України заявила про «чергову провокацію проти міністра освіти і науки, молоді та спорту Дмитра ТАБАЧНИКА». Зокрема, деякі ЗМІ написали, що «… Дмитро ТАБАЧНИК заявив, що має намір скоротити кількість букв українського алфавіту з 33 до 32». Міністерство назвала цю інформацію брехнею і зауважило: «До відома ЗМІ, які поширюють такого роду провокаційну інформацію: «Літері «Ї», «Ґ», українській мові загалом, а, також, мовам фарсі та суахілі з боку Міністра освіти нічого не загрожує», - запевнив Д.ТАБАЧНИК»).

Ю.АНДРУХОВИЧ також зазначив, що «персонал у громадських закладах харчування Києва вже не переходить на українську мову, навіть якщо клієнт розмовляє українською. Це все-таки один з наслідків певної гуманітарної політики. Уся гуманітарна політика зводиться до того, щоб усіма силами знову маргіналізувати українську мову, звести її до типового шаблонного розуміння “недорозвинутої”, “недомови” сільського населення в найнерозвинутіших регіонах України. Так, це брудна політика».

А на запитання «Зараз реально щось загрожує українській мові?» письменник відповів: «Дуже реально. На мій погляд, зменшується кількість її носіїв. Для типових білінгвів тенденція однозначно рушила в бік російської мови».

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