Що думають українці про ув'язнення Тимошенко (опитування)

39% українців переконані, що екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО позбавлена волі через свою політичну діяльність.

Про це свідчать передані УНІАН результати соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Згідно з даними опитування, найбільша частка респондентів – 39% – вважає, що Ю.ТИМОШЕНКО опинилась в тюрмі саме через свою політичну діяльність, 26% вважають, що вона ув’язнена за вчинення кримінальних злочинів, 25% респондентів переконані, що ув’язнення Ю.ТИМОШЕНКО спричинено і її політичною діяльністю, і кримінальними злочинами. 11% опитаних громадян України не мають певної думки з цього приводу.

Таким чином, констатують соціологи, майже дві третини опитаних – 64% – не виключають політичних причин ув’язнення Ю.ТИМОШЕНКО, й, одночасно, близько половини виборців – 51% – не виключають наявності кримінальних складових у причині позбавлення екс-прем’єра волі.

Порівняно з листопадом 2011 року збільшилася кількість тих, хто вважає, що ув’язнення Ю.ТИМОШЕНКО обумовлюється як вчиненням кримінальних злочинів, так і політичною діяльністю (25% у лютому проти 19% у листопаді).

Зменшилась кількість тих, хто не зміг визначитися з відповіддю на запитання про причини ув’язнення Ю.ТИМОШЕНКО (16% у листопаді проти 11% у лютому).

Статистично значуще не змінилася кількість респондентів, які вважають, що позбавлення волі Ю.ТИМОШЕНКО пов’язане суто з її політичною діяльністю (39% у лютому проти 38% у листопаді), та тих, хто вважає, що причина ув’язнення Ю.ТИМОШЕНКО полягає у вчиненні кримінальних злочинів (26% у лютому проти 27% у листопаді).

КМІС проводив опитування протягом 10-19 лютого. Методом інтерв`ю було опитано 2029 респондентів, які мешкають в усіх областях України, у Криму та у Києві за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і за дизайн-ефекту 1.5) не перевищує 3.3% для показників близьких до 50%, 2,8% – для показників близьких до 25%, 2,0% – для показників близьких до 10%, 1,4% – для показників близьких до 5%.