"Справа Забзалюка" буде актуальною ще років 10-15

Можливість притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата, який дав хабара колезі за перехід у іншу фракцію, існує протягом 10-15 років з часу скоєння злочину.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі Центру політико-правових реформ стосовно відповіді заступника Генерального прокурора України Віктора ЗАНФІРОВА на заяву народного депутата України Романа ЗАБЗАЛЮКА про факти хабарництва у парламенті.

«Злочин, передбачений частиною 4 статті 368 (Одержання хабара) Кримінального кодексу України, відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, а злочин, передбачений частиною 4 статті 369 (Пропозиція або давання хабара) КК України – до категорії тяжких злочинів. Отже, можливість притягнення відповідних суб’єктів (зокрема, і народних депутатів – УНІАН) до кримінальної відповідальності – за визначеними статтею 49 КК України строками давності – триватиме п’ятнадцять і десять років, відповідно», – йдеться у коментарі.

Експерти Центру зазначають, що у згаданій правовій ситуації «Генеральний прокурор України (або відповідний підпорядкований йому прокурор) зобов’язаний порушити кримінальну справу і передати її до провадження слідчого прокуратури. По завершенні певного етапу розслідування (до стадії пред’явлення обвинувачення) Генеральний прокурор України, за умови, що відповідні факти знайшли своє процесуальне підтвердження, повинен внести на розгляд Верховної Ради України подання про надання згоди на притягнення відповідного народного депутата України до кримінальної відповідальності – як це випливає із положень статті 80 Конституції України, статті 27 Закону України «Про статус народного депутата України» і статті 218 Регламенту Верховної Ради України».

Також в Центрі інформують, що, відповідно до ст. 24 Закону України «Про прокуратуру», «за наявності належних приводів і підстав прокурор зобов’язаний винести постанову про порушення кримінальної справи і направити її для провадження досудового слідства».

«Відповідно до частини першої статті 112 Кримінально-процесуального кодексу України у справах про злочини, передбачені статтями 368 і 369 КК України, так само як у всіх справах про злочини, вчинені службовими особами, які відповідно до частини першої статті 9 Закону України «Про державну службу» займають особливо відповідальне становище (а народний депутат України відповідно до пункт 2 примітки до статті 368 Кримінального кодексу України, є такою особою – УНІАН), досудове слідство провадиться слідчими прокуратури», – йдеться у повідомленні, з повним текстом якого можна ознайомитися в інтернеті (http://www.pravo.org.ua/index.php/2011-07-05-15-26-55/2011-07-22-11-16-35/505).

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня 2011 року депутат ВР Роман ЗАБЗАЛЮК вийшов зі складу фракції "БЮТ-Батьківщина", а 10 січня увійшов до складу депутатської групи "Реформи заради майбутнього".

8 лютого на прес-конференції Р.ЗАБЗАЛЮК заявив, що його вихід із фракції "БЮТ-Батьківщина" був підпорядкований головній меті - провести розслідування щодо підкупу депутатів.

При цьому народний депутат сказав, що за перехід в депутатську групу "Реформи заради майбутнього" одержав від голови згаданої депгрупи Ігоря РИБАКОВА 450 тис. доларів.

22 лютого у Генеральній прокуратурі заявили, що не бачать порушення закону в отриманні грошей народним депутатом Р.ЗАБЗАЛЮКОМ від І.РИБАКОВА.

Про це йшлося у листі ГПУ на адресу Р.ЗАБЗАЛЮКА за підписом В.ЗАНФІРОВА, фотокопію якого було розміщено на сайті «Української правди» .

На думку ГПУ, такі дії не підпадають під статті 368,369 КК України.

"Таким чином Вами наведено факти політичної діяльності у Верховній Раді", – заявив В.ЗАНФІРОВ.

«Генпрокуратура вивчила усі матеріали і дійшла висновку, що тут складу кримінального злочину немає, а є політична корупція, а оцінку політичній корупції має дати виборець», - заявив В.ЗАНФІРОВ на брифінгу 2 березня.