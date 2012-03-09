«Свобода» звинувачує СБУ в новій хвилі репресій

Черкаська обласна організація ВО «Свободи» заявляє про тиск і незаконне переслідування її представників обласним управлінням СБУ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Черкаської обласної організації партії «ВО «Свобода», йдеться, зокрема, про «політичний тиск» на члена партії і обласного осередку ВМГО «Сокіл» Георгія РЕБРИКА «з боку СБУ та МВС на підставі вигаданих звинувачень у нібито якомусь замаху».

У прес-службі зазначили, що сьогодні Г.РЕБРИК повідомив своє керівництво про те, що 7 березня на допиті співробітники Черкаського обласного управління СБУ, погрожуючи йому відрахуванням із навчального закладу, фізичним насильством і зброєю, примусили його написати угоду про співпрацю з СБУ і зняли це на відео. Цим відео працівники УСБУ шантажували хлопця, погрожуючи викласти його у мережі інтернет.

Г.РЕБРИК також повідомив, що його намагалися примусити розповісти про внутрішній устрій обласного осередку ВМГО «Сокіл», назвати «склад його Проводу і подальші плани діяльності осередку».

Крім того, сьогодні, приблизно о 15.00 Г.РЕБРИКУ зателефонував один зі співробітників Черкаського обласного управління СБУ, що допитував його 7 березня, і став вимагати з погрозами, щоб хлопець негайно приїхав до Черкас для нового допиту.

«Зрозуміло, що Г.РЕБРИК відмовився, оскільки таке запрошення є безпідставним та незаконним. Г.РЕБРИК послався на відсутність офіційної повістки за місцем проживання та відсутність висунення звинувачень», – йдеться у повідомленні.

Коментуючи події, голова Черкаського обласного осередку ВМГО «Сокіл», заступник голови Черкаської облорганізації ВО «Свобода» з питань молодіжної політики Юрій БОТНАР зазначив, що ВО «Свобода» звертатиметься до прокуратури з метою дати правову оцінку діям працівників СБУ, що чинять тиск на Г.РЕБРИКА, і притягти винних до правової відповідальності.

Крім того, за його словами, найближчим часом обласна організація ВО «Свободи» «організує пікетування репресивних органів на Черкащині для привернення уваги громадськості до нової хвилі політичних репресій».

«Черкаська обласна організація Всеукраїнського об’єднання «Свобода» та Черкаський обласний осередок ВМГО «Сокіл» закликають Управління Служби Безпеки України в Черкаській області припинити брутальне порушення прав і свобод Георгія РЕБРИКА, припинити політичний тиск та безпідставне незаконне переслідування громадян, зокрема членів та прихильників націоналістичних, протисистемних, опозиційних організацій», – сказав Ю.БОТНАР.