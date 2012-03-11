Карпачова поговорила з Тимошенко тет-а-тет

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Ніна КАРПАЧОВА відвідала у неділю Качанівську виправну колонію (№54) і поспілкувалась наодинці з екс-прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО.

Про це повідомляє прес-служба Державної пенітенціарної служби України на своєму сайті.

В ході свого візиту омбудсмeн ознайомилась з роботою основних об'єктів установи, комунально-побутовими умовами утримання ув’язнених, організацією харчування, медико-санітарного супроводу жінок, а також організацією корисної занятості та дозвілля засуджених.

«За результатами відвідування установи Н.КАРПАЧОВА визнала роботу установи та її персоналу, а також умови тримання засуджених належними та таким, що відповідають сучасному європейському рівню», - зазначається у повідомленні Державної пенітенціарної служби.