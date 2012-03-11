Грищенко: Європа не хоче бачити Україну кандидатом у члени ЄС

Європейський союз не бажає бачити Україну кандидатом у члени ЄС. Про це міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко пише у своїй статті для видання ZN.UA.

«ЄС був відповіддю на всі питання, поки фінансував, опікав і спрямовував трансформацію у країнах-кандидатах (у члени ЄС). Сьогодні він суб’єктивно не має бажання (а також об’єктивно не має ресурсів) бачити Україну як країну-кандидата», — зазначив Грищенко.

«Це може змінитися у перспективі, але нині нам треба прийняти це як даність, що прямо впливатиме на європейську політику України у найближче десятиріччя. І відповідним чином формувати свою політику», — додав він.

Втім, на думку глави МЗС, така позиція Євросоюзу не означатиме відмову України від євроінтеграції. «ЄС для нас важливий не стільки як комфортабельний будинок, куди ми хочемо в’їхати, скільки як інструкція з будівництва власного комфортабельного будинку. Європейська інтеграція у нашому випадку — це схема імплементації європейських рецептів успіху на українському ґрунті», — наголосив Грищенко.