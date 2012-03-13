Попов вивів формулу успіху для столиці

Амбіції Києва стануть реальністю лише за умови оптимального кадрового забезпечення. Саме тому навчальні заклади столиці, і передусім професійно-технічні, мають адаптуватися не лише до вимог часу та інноваційних технологій, але й до стратегічних напрямків розвитку міста. Про це під час спільного засідання Міжгалузевої ради з професійно-технічної освіти та представників організацій роботодавців заявив голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов.

«Ухваливши Стратегію розвитку Києва, ми задекларували основні напрямки прогресу столичної економіки. Тобто вже зараз розуміємо, яких саме робітників потребуватиме Київ у майбутньому. Ми ставимо за мету будувати 2 мільйони квадратних метрів житла на рік, а отже місту будуть потрібні будівельники та робітники суміжних з будівництвом галузей. Ми кажемо «так» ІТ технологіям, а це означає, що нам будуть потрібні ІТ-спеціалісти. Готувати їх потрібно вже сьогодні. Фактично необхідно накласти Стратегію розвитку на потенціал навчальних закладів Києва, і це наша формула успіху», – цитує Олександра Попова прес-служба КМДА.

Водночас, як наголосив голова КМДА, кожен випускник столичного навчального закладу має бути впевнений, що знайде гідну роботу саме в Києві. А місцевий роботодавець – що навчальні заклади підготують потрібних йому фахівців, які обізнані в сучасних виробничих технологіях. Тому принциповою позицією профтехосвіти має стати постійна та ефективна співпраця навчальних закладів із роботодавцями столиці.

«Сьогодні в Києві розпочато системні реформи в багатьох ключових сферах міського життя. Якісних змін потребує і професійно-технічна освіта. Це вагома складова проекту стандарту столичної освіти, який наразі проходить обговорення у професійних колективах. Головним завданням є приведення обсягів та напрямів підготовки робітничих кадрів до реальних потреб столичного ринку праці та формування відповідного регіонального замовлення. Сучасні умови розвитку економіки вимагають посилити взаємодію місцевих органів виконавчої влади, роботодавців та професійно-технічних навчальних закладів у вирішенні питань інноваційного розвитку профтехосвіти», – підкреслив Олександр Попов.