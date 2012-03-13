Попов готує чистки у КМДА

За два місяці штат апарату Київської міськдержадміністрації планується скоротити на 10%, тобто на 200 осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції голова КМДА Олександр ПОПОВ, інформуючи про плани скорочення чиновницького апарату КМДА і налагодження більш ефективної роботи влади столиці.

О.ПОПОВ нагадав, що два роки тому, коли він прийшов на посаду голови КМДА, відбулися перші зміни у структурі керівництва міста, і цей процес буде продовжено.

Проект рішення Київради про черговий етап скорочення чисельності апарату КМДА, за його словами, підготовлений і буде розглянутий на засіданні міської ради 15 березня.

О.ПОПОВ висловив сподівання, що цей проект буде підтриманий депутатами.

Він поінформував, що два роки тому штат КМДА складав 2460 осіб, а на сьогодні це 2200 осіб.

Як наголосив О.ПОПОВ, після реалізації управлінської реформи у столиці в КМДА залишиться 1818 чоловік.

У 2013 році, коли буде введено електронне урядування, планується здійснити ще одне скорочення апарату КМДА.

О.ПОПОВ повідомив, що передбачається, зокрема у двічі скоротити чисельність структурних підрозділів КМДА. Якщо на сьогодні існує 39 юридичних осіб, то за два місяці, а саме - станом на 1 червня, їх планується залишити лише 20. Пропонується на 73 одиниці скоротити керівний склад КМДА, а саме - керівників відділів, їхні заступників та інших.

О.ПОПОВ підкреслив, що третина всього скорочення – це зменшення саме керівного складу.

За інформацією голови КМДА, очікується, що така оптимізація структури держадміністрацїі зекономить місту 15 млн. грн.

О.ПОПОВ звернув увагу на те, що цього року ефект від скорочення буде малопомітним, і його відчути можна буде лише наступного року. Він пояснив, що цього року КМДА доведеться здійснити певні виплати людям, що потрапили під скорочення.

Разом з тим, О.ПОПОВ повідомив, що більшу увагу приділятиме міська влада побажанням та зауваженням жителів столиці, які звертаються через Call-центр, тому його роль буде посилено.

Також він зазначив, що розраховує на співпрацю з органами самоорганізації населення і на більшу взаємодію з громадськими організаціями.

Таким чином, за словами О.ПОПОВА, оптимізація влади у столиці та більш тісне спілкування з киянами мають призвести до позитивних змін.

За словами голови КМДА, з одного боку, відбудеться скорочення чиновників, а з іншого – місто отримає більш ефективну владу, більше порядку в місті, економію бюджетних коштів.

О.ПОПОВ відмовився назвати прізвища керівників, які, швидше за все, потраплять під скорочення, пояснивши, що не хоче їх травмувати, оскільки їм ще працювати. Але при цьому він зізнався, що скорочення торкнеться і начальників деяких управлінь КМДА.

Також О.ПОПОВ повідомив, що не передбачається зменшувати кількість заступників голови КМДА. Він нагадав, що два роки тому їх було 18, а зараз 6, і цю кількість він вважає оптимальною.

Як наголосив О.ПОПОВ, кожен з його нинішніх заступників має великий обсяг роботи і велику відповідальність. На його думку, зменшення кількості його заступників призведе до негативних моментів в управлінському плані. Тому він готовий відстоювати нинішню їхню кількість перед Кабміном.