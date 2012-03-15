Історик: Ви пустите слона у ваш магазин з посудом? А Янукович пустив...

«Пакетний» тиск Служби безпеки України на інтелектуалів є логічним наслідком кадрової політики Президента Віктора ЯНУКОВИЧА, «який призначає на керівні посади офіцерів КГБ», заявляє директор архіву СБУ у 2008-2010 роках, історик Володимир В’ЯТРОВИЧ.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Центру досліджень визвольного руху, він вважає факт виклику на допит усього складу вченої ради Інституту соціології обурливим, але логічним у світлі кадрових призначень В.ЯНУКОВИЧА, незважаючи на президентські «обурення» непрофесійністю спецслужб.

«СБУ, яка під прапором боротьби з корупцією чи значними розкраданнями викликає на допит увесь склад колегіального наукового органу - вченої ради академічної інституції, може переконати у правомірності своїх дій хіба Адміністрацію Президента. Суспільство ж розуміє: службу "реформували" в інструмент тиску на людей і насамперед - інтелектуалів, від права і можливості яких вільно висловлюватися багато в чому залежать настрої суспільства», - підкреслив В.В’ЯТРОВИЧ.

«Факт виклику на допит "пакетом" усього складу вченої ради Інституту соціології обурює, але є логічним наслідком кадрового підходу: призначення на керівні посади офіцерів КГБ. Це для Європи, для українського суспільства такі дії неприйнятні, а для них - звичні. Їх так вчили і так наказують тепер. А президентське "обурення" вони сприйматимуть спокійно, розуміючи, що це лише для преси», - наголосив В.В’ЯТРОВИЧ.

Історик порівняв, що «нинішня СБУ у світі академічної свободи - як слон у порцеляновій крамниці. Ви пустите слона у ваш магазин з посудом? А Президент ЯНУКОВИЧ пустив».

У Центрі досліджень визвольного руху нагадали, що влітку 2011 року аналогічно «пакетом» СБУ викликала на допит весь колектив Національного музею-меморіалу «Тюрма на Лонцького», шукаючи розголошувачів державної таємниці серед дослідників історії ХХ століття. Попри те, що СБУ не має законних підстав кваліфікувати історичні матеріали як державну таємницю, всі хто бачив, працював із історичними документами, зокрема експонованими в музеї - від прибиральниці до науковців та екскурсоводів, - змушені були з’явитися на допити в СБУ. Такі кроки дослідники назвали тиском на науковців, перешкоджанням діяльності музею, порушенням конституційних прав істориків на професію.

Як повідомляв УНІАН, 14 березня весь склад Вченої ради Інституту соціології викликали на допит в СБУ.

У листі-запрошенні від СБУ сказано, що «явка є обов'язковою. У разі неявки без поважних причин можливий примусовий привід», повідомив заступник директора Інституту соціології Євген ГОЛОВАХА.

На його думку, влада хоче залякати вчених-соціологів. “Такого ще не було у світовій практиці - викликати на допит всю Вчену раду. Можливо, в сталінські часи Вчені ради розстрілювали по ночах, але ось так викликати на допит в нібито європейській країні у 21-му столітті, гадаю, просто неможливо Ця влада упивається своїм всесиллям. Вона натравлює СБУ на вчених», - заявив Є.ГОЛОВАХА.

У прес-центрі Служби безпеки України повідомили, що допити співробітників Інституту соціології проводяться у рамках розслідування кримінальної справи про розтрату державних коштів посадовцями дочірнього підприємства цього інституту.