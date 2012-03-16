Литвин: Бойко в Києві проводить переговори з Еттінгером

Міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій БОЙКО проводить в Києві переговори з комісаром Євросоюзу з питань енергетики Гунтером ЕТТІНГЕРОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час Години уряду на засіданні парламенту повідомив голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН.

Він також зазначив, що очікується, що після зустрічі Ю.БОЙКО візьме участь у Годині уряду.