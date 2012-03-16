«БЮТ-Батьківщина» вимагає Пшонку у ВР

Фракція «БЮТ-Батьківщина» вимагає, щоб до Верховної Ради прибув генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА і поінформував про причини недопуску народних депутатів у Качанівську виправну колонію, де відбуває покарання екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам заявив перший заступник голови фракції «БЮТ-Батьківщина» Сергій СОБОЛЄВ.

Він зазначив, що саме з цієї причини фракція заблокувала роботу парламенту.

С.СОБОЛЄВ повідомив, що у даний час відбувається засідання Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів парламентських комітетів.

С.СОБОЛЄВ наголосив, що сьогодні в порушення законодавства України народних депутатів не пустили в Качанівську колонію.

Як повідомляв УНІАН, на засіданні парламенту лідер фракції "БЮТ-Батьківщина" Андрій КОЖЕМ’ЯКІН заявив, що сьогодні 30 журналістів допустили в колонію, але в той же час не пускають народних депутатів України.

Пізніше перший заступник голови ВР Адам МАРТИНЮК після телефонної розмови з керівництвом колонії заявив, що групу народних депутатів з фракції "БЮТ-Батьківщина" допустили у Качанівську колонію.

За даними А.МАРТИНЮКА, зокрема, до колонії потрапили Сергій ШЕВЧУК, Олена ШУСТІК, Євген ДОБРЯК, В’ячеслав ПЕРЕДЕРІЙ, Антоніна БОЛЮРА, Олена БОНДАРЕНКО, Еліна ШИШКІНА та Володимир ФІЛЕНКО.

За словами А.МАРТИНЮКА, вирішується питання з керівництвом колонії, в яких саме приміщеннях зможуть побувати народні депутати.