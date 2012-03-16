Яценюк написав лист Януковичу

Народний депутат України, лідер «Фронту Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК вимагає від Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, щоб той своїм указом надав Пейзажній алеї Києва статус національного природного парку. Про це йдеться у відкритому листі А.ЯЦЕНЮКА до глави держави.

Як повідомили УНІАН в прес-службі “Фронту Змін”, в листі до В.ЯНУКОВИЧА зазначається, що в липні 2005 року Комітет всесвітньої спадщини затвердив межі охоронних зон архітектурного ансамблю «Софія-Київська» - «Києво-Печерська Лавра», об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. “До складу охоронної зони увійшла, зокрема, Пейзажна алея,” - зазначено в листі. А.ЯЦЕНЮК нагадав, що згідно з Конвенцією ЮНЕСКО, Україна зобов’язалася інформувати Комітет всесвітньої спадщини про наміри дозволити в зоні, що охороняється Конвенцією, роботи з реставрації, відновлення чи нового будівництва, таким чином взявши на себе обов’язок з охорони та збереження усіх об’єктів, що входять до цієї зони.

В листі сказано: «Водночас, як показують останні події, представники найвищих органів державної влади не лише не виконують зобов’язання перед міжнародною спільнотою та своїм народом, а навпаки – докладають зусиль до незаконної забудови охоронюваних законом територій». В ньому також йдеться про те, що рішення Київської міської ради 2004 року, яким вона надала територію скверу на Пейзажній алеї в постійне користування Міністерству закордонних справ України для будівництва житлового будинку, “грубо порушує міжнародні зобов’язання України та права мешканців столиці”. А.ЯЦЕНЮК зазначає, що будучи на посаді міністра закордонних справ, “видав наказ, на підставі якого було припинено зведення цього житлового будинку, проте через п’ять років МЗС знову намагається розпочати будівництво”.

А.ЯЦЕНЮК звертаючись до В.ЯНУКОВИЧА наголошує: “У березні минулого року Ви заявили, що рішення органів місцевого самоврядування про виділення земельних ділянок під будівництво на місці паркових зон і дитячих садів у Києві будуть скасовані, але цього замало, оскільки, наприклад, Пейзажна алея, навіть не маючи офіційного статусу парку, є за своєю суттю унікальним природним, рекреаційним, культурно-освітнім місцем загальнодержавного значення».

Як відомо, 14 березня «Фронт Змін» розпочав збір підписів проти забудови Пейзажної алеї. За повідомленням прес-служби, станом на сьогодні зібрано підписи близько 1500 громадян.