БЮТ обіцяє і далі блокувати питання української труби

Опозиційні депутати будуть знову блокувати трибуну в разі розгляду у Верховній Раді законопроекту про газотранспортну систему України.

Про це повідомив депутат від БЮТ Андрій Шевченко в ефірі 5 каналу.

"Ми не вперше блокуємо трибуну через питання газу, і якщо це питання буде вноситися ще раз, будемо блокувати ще", - уточнив він.

"Я розумію, що може бути дуже багато красивих пояснень для чого це робиться, Енергетична хартія. Я скажу дуже просто: ми вам в цьому питанні не віримо, і країна не вірить", - зазначив БЮТівець.

Як відомо, у п’ятницю Верховна Рада мала розглянути законопроект про розподіл ГТС, але опозиційні депутати заблокували президію і трибуну Верховної Ради.

Українська правда