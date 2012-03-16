БЮТ обіцяє і далі блокувати питання української труби
20:36, 16 березня 2012Політика
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Андрій Шевченко каже, що у фракції не вірять у "красиві пояснення"
Опозиційні депутати будуть знову блокувати трибуну в разі розгляду у Верховній Раді законопроекту про газотранспортну систему України.
Про це повідомив депутат від БЮТ Андрій Шевченко в ефірі 5 каналу.
"Ми не вперше блокуємо трибуну через питання газу, і якщо це питання буде вноситися ще раз, будемо блокувати ще", - уточнив він.
"Я розумію, що може бути дуже багато красивих пояснень для чого це робиться, Енергетична хартія. Я скажу дуже просто: ми вам в цьому питанні не віримо, і країна не вірить", - зазначив БЮТівець.
Як відомо, у п’ятницю Верховна Рада мала розглянути законопроект про розподіл ГТС, але опозиційні депутати заблокували президію і трибуну Верховної Ради.
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