Литвин вважає, що Тимошенко потрібно лікувати, раз є рішення суду

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що Україна має виконати рішення Європейського суду з прав людини щодо забезпечення лікування екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, яка відбуває покарання у Качанівській виправній колонії.

Про це спікер заявив сьогодні в ефірі «5-го каналу».

«Рішення Європейського суду підлягає виконанню і крапка», - сказав він.

За словами В.ЛИТВИНА, необхідно припинити дискусії й ухвалити рішення, аби «людині було надано, якщо є такий припис, належну медичну допомогу».

Спікер наголосив, що здоров’я – це найцінніше, що є у людини.

Голова ВР нагадав, що Україна ухвалила відповідний закон про порядок виконання рішень Європейського суду з прав людини.

«Якщо це рішення є, то його треба отримати, подивитися, що в ньому зафіксовано, які є можливості в Україні для лікування і надати відповідну допомогу, і припинити розмови на цю тему», - сказав В.ЛИТВИН.

Як повідомляв УНІАН, Європейський суд з прав людини рекомендував Україні забезпечити адекватну медичну допомогу ув’язненій екс-прем’єр-міністру України Ю.ТИМОШЕНКО.

“Європейський суд з прав людини вирішив 15 березня 2012 року рекомендувати уряду України в рамках правила 39 Правил суду, забезпечити, щоб колишній прем’єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО отримала адекватне медичне лікування у відповідному закладі”, - сказано у прес-релізі щодо попереднього рішення, схваленого 15 березня, у справі «ТИМОШЕНКО проти України».

У свою чергу, міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ заявив, що Європейський суд з прав людини не має права зобов’язувати державу встановлювати спосіб лікування Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас О.ЛАВРИНОВИЧ зауважив, що за необхідності екс-прем’єра можна перевезти з колонії до лікарні й без рішення європейського суду. Міністр наголосив, що законодавство України дозволяє це робити.