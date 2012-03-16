Литвин пояснив, чому не увіллється у Партію регіонів

Народна партія не збирається вливатися у Партію регіонів, оскільки ці дві сили мають ідеологічні розбіжності.

Про це лідер Народної партії, голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН заявив в ефірі «5-го каналу».

Відповідаючи на запитання, чому Народна партія не повторить шлях партії Сергія ТІГІПКА «Сильна Україна» із вливання у ПР, В.ЛИТВИН сказав: «А чому вона має повторювати долю «Сильної України»?»

При цьому він висловив переконання, що рано чи пізно в Україні відбудеться процес консолідації партій, яких нині налічується 200. В.ЛИТВИН позитивно оцінив той процес консолідації партій, який відбувається навколо тієї чи іншої великої політичної сили.

«Якщо брати Народну партію, то вона має 15-річну історію, на відміну від «Сильної України»… Якщо брати Партію регіонів і «Сильну Україну», то у них практично тотожна ідеологія. Якщо брати Народну партію, то у нас більше розвинений елемент, який говорить про національні позиції», - сказав В.ЛИТВИН.

Він зауважив, що Партія регіонів і «Сильна Україна» мають більш інтернаціональний характер, і тому вони об’єктивно ідуть на процес консолідації.