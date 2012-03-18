Організатори екзит-полу заявляють про перемогу кандидата ПР

За даними екзит-полу, проведеного інформаційно-аналітичною групою «Центр», на виборах міського голови Обухова Київської області лідирує кандидат від Партії регіонів Олександр ЛЕВЧЕНКО.

Як повідомили УНІАН в ІАГ «Центр», за нього проголосувало 35,6 % виборців. Друге місце посів кандидат від БЮТ Ганна СТАРИКОВА (23,5%), третє місце - у представника партії УДАР Анатолія ШАФАРЕНКА (22%).

Загалом було опитано 1585 респондентів електорального віку, які постійно мешкають в Обухові. Опитування проводилося методом інтерв’ю на виході з 14 (15 всього) виборчих дільниць. Похибка вибірки становить 2,5%.

***

Раніше депутат від фракції Партії регіонів у київській обласній раді Олександр ДАНИЛЕНКО наголосив на неприпустимості оприлюднення попереднього паралельного підрахунку голосів до закінчення голосування на виборах міського голови Обухова та закриття виборчих дільниць.

Про це він заявив УНІАН, коментуючи інформацію окремих ЗМІ про те, що один із керівників виборчого штабу кандидата на посаду Обухівського міського голови від партії УДАР повідомив ЗМІ про результати паралельного підрахунку голосів.

«Будь-який паралельний підрахунок голосів наразі в Обухові на виборчих дільницях не здійснюється. Згідно із законодавством такі підрахунки можливі лише після закриття дільниць», - наголосив О.ДАНИЛЕНКО.

На його переконання, такі дії з боку опонентів можуть вплинути на волевиявлення виборців, ввести їх в оману.

«Ці порушення виборчого законодавства зафіксовані спостерігачами від кандидатів, про що складені відповідні акти», - зазначив О.ДАНИЛЕНКО.