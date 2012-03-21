Кужель вимагає припинити репресії проти афганців, які стали спиною до Президента

Лідер союзу «Громадянський опір» Олександра КУЖЕЛЬ звернулася до Президента Віктора ЯНУКОВИЧА, генпрокурора Віктора ПШОНКИ, міністра внутрішніх справ Віталія ЗАХАРЧЕНКА, голови СБУ Ігоря КАЛІНІНА, голови Державної податкової служби України Олександра КЛИМЕНКА з вимогою припинити політичні переслідування лідера Всеукраїнської громадської організації «Ніхто, крім нас» Олександра КОВАЛЬОВА та інших членів цієї громадської організації.

Текст звернення вона розмістила на своєму акаунті Фейсбуку.

“Розв’язавши хвилю переслідувань проти лідерів всеукраїнської громадської організації «Ніхто, крім нас», що об’єднує ветеранів бойових дій, владні інституції опосередковано підтверджують думку, яка складається у світі, що в Україні розбудовується авторитарний режим, - пише у листі О.КУЖЕЛЬ, - Режим, за якого головна функція громадянського суспільства піддається руйнуванню, внаслідок чого народ України втрачає свою головуючу роль єдиного джерела влади.

“Погрози, економічний та податковий тиск на підприємства, до складу засновників яких входять або входили члени ВГО «Ніхто, крім нас», зокрема, підприємства «Донвугілля», відкриття оперативно-розшукових справ проти лідерів, постійне стеження і переслідування, прослуховування телефонних розмов особисто Олександра КОВАЛЬОВА та інших членів організації вчиняються підпорядкованими Вам органами влади і від Вашого імені, пане Президенте. Ці факти є неприпустимими та такими, що ганьблять державу Україна та її вищих посадових осіб не тільки на міжнародній арені, а й в очах українського народу, що найняв вас на роботу і на податки якого ви існуєте”, - йдеться у зверненні О.КУЖЕЛЬ.

О.КУЖЕЛЬ також попереджає, що “у випадку подальшого ігнорування владою вимог громадянського суспільства та продовження політичних репресій громадянські організації залишають за собою право на акції громадянської непокори у відповідності до вимог чинного законодавства та звернення до міжнародних інституцій щодо інформування міжнародного співтовариства про стан демократії в Україні».

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2011 року НКН провела масові протести під стінами Верховної Ради України.

15 лютого цього року члени ВГО "Ніхто крім нас" (НКН) повернулися спиною до президента Віктора ЯНУКОВИЧА, коли він покладав квіти до пам`ятника воїнам-інтернаціоналістам у Києві з нагоди чергової річниці виведення радянських військ з Афганістану.

Заступник голови правління ВГО "Ніхто крім нас" Володимир СЕРДЮК того ж дня заявив, що представники НКН повернулися спиною до влади, яка вже давно повернулася спиною до воїнів-афганців.

21 лютого лідер Всеукраїнської громадської організації ветеранів війни в Афганістані «Ніхто крім нас» Олександр КОВАЛЬОВ повідомив, що співробітники правоохоронних структур запропонували йому виїхати з країни.

«Через день після покладання квітів (президентом – УНІАН) і нашого вчинку, у компанію, співзасновником якої я був до недавнього часу, прийшла податкова. Там провели п`ять обшуків. Мене попередили, що із самої верхівки дана команда закрити усі господарюючі структури, якщо їхні засновники пов`язані з НКН і можуть підтримувати НКН», – повідомив він.

«Крім того, мені сказали, що МВС дана команда шукати будь-яку інформацію, яка б компрометувала мене. А сьогодні мені прямо сказали старі знайомі співробітники МВС, що мені краще виїхати з країни. Сказали, що на мене дана команда «фас», - зазначив О.КОВАЛЬОВ.

Також лідер громадської організації повідомив, що за ним постійно їздить якась машина, а усіх, хто заходить до офісу НКН у Києві, фотографують, телефони прослуховуються.

На думку О.КОВАЛЬОВА, мета такого пресингу – «розчавити» рух ветеранів-афганців в Україні.

Податківці й МВС спростували заяву О.КОВАЛЬОВА.