Каденюк: скликання Громадянського форуму Києва - не піар-кампанія

Ідея першого Президента України Леоніда Кравчука скликати Громадянський форум Києва є серйозною і необхідною.

Таке переконання висловив перший космонавт незалежної України Герой України Леонід Каденюк в коментарі Укрінформу.

"Я позитивно ставлюся до цієї ініціативи. Я вважаю, що це серйозна ініціатива і необхідна. І ця група людей, що зібралася, - джерело хороших ідей для керівництва міста, оскільки збоку краще видно всі проблеми", - сказав Л.Каденюк.

"Мене дуже хвилює майбутнє України і Києва, тому що я живу в цьому місті. І зараз просто зібралися серйозні люди, які слів на вітер не кидають, яких хвилює розвиток столиці у всіх напрямках. Ми зібралися з однією метою - зробити Київ справді гарним містом, яке відповідало б вимогам європейських столиць. Я бував у багатьох із них і знаю, що Київ поступається їм багато в чому, починаючи з воріт Києва - аеропорту "Бориспіль", який за своєю якістю надзвичайно далекий від параметрів, які мають європейські аеропорти, і закінчуючи дорогами. Кожен висловлював свої побажання. Я як представник авіаційної і космічної галузі висловив побажання створити у нас у Києві Національний музей космонавтики, бо все-таки Україна є космічною державою", - зазначив він.

Л.Каденюк не вважає ініціативу Леоніда Кравчука піар-кампанією перед виборами мера Києва, і взагалі, на його думку, заполітизованість часто заважає приймати правильні, конструктивні рішення - як у Верховній Раді, так і на рівні міста. "Одна з найсуттєвіших наших проблем - те, що ми займаємося політикою, а не займаємося справою. Заполітизованість призводить до того, що зараз уже і на виборах мера ставиться питання - опозиція переможе чи представник влади. Тобто йдеться не про те, щоб виграла вибори людина, яка дійсно вміє керувати містом. Треба, щоб люди вибирали, керуючись здоровим глуздом, а не з якихось політичних міркувань. І взагалі, всі проблеми треба вирішувати саме за цим принципом", - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, учасники "круглого столу" на тему "Європейські стандарти для європейської столиці", проведеного з ініціативи Леоніда Кравчука, ухвалили резолюцію, в якій закликають київську владу брати до уваги думку міської громади при плануванні розвитку столиці. Вони ж ініціювали скликання Громадянського форуму Києва.