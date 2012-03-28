Під КМДА акція протесту ініціативної групи порятунку Деснянського району

У четвер, 29 березня, об 11.00 біля Київської міської державної адміністрації (вул. Хрещатик, 36) відбудеться акція протесту, організована ініціативною групою порятунку Деснянського району та Громадянською кампанією «Форум порятунку Києва».

Учасники акції вимагатимуть від голови Київської міської державної адміністрації Олександра ПОПОВА попросити аудієнції у Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА для вирішення питання про зняття з посади голови Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації Віктора ЖЕРЕБНЮКА.

«Чи помітили ви ремонт у своєму будинку? Куди ділись кошти? Озирніться довкола: бруд, вищерблений асфальт, небезпечні для життя ліфти, прогнилі комунікації, відсутність озеленення, злочинна ущільнювальна забудова, гидотні ларьки. Через чиновників районної влади наш район перетворився на гетто», – зазначають представники ініціативної групи порятунку Деснянського району.

Ініціативна група порятунку Деснянського району запрошує небайдужих до участі в акції протесту, а журналістів – до висвітлення події у засобах масової інформації та журналістських розслідувань у житлово-комунальному секторі Деснянського району.

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