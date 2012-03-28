Томенко нарахував 17 злісних прогульників у Верховній Раді

Заступник голови Верховної Ради України Микола Томенко заявляє, що значна кількість народних депутатів веде свою діяльність поза межами парламенту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі віце-спікера, М.Томенко підбив підсумки участі народних депутатів у пленарних засіданнях Верховної Ради за перший квартал 2012 року.

Він нагадав, що, окрім реєстрації у залі за допомогою електронної системи «Рада», згідно із ст. 26 Регламенту ВР, перед відкриттям кожного пленарного засідання проводиться особиста реєстрація народних депутатів на підставі пред’явлення посвідчення депутата та підтвердження своєї присутності власноручним підписом у журналі реєстрації.

За словами М.Томенка, саме письмова реєстрація є підтвердженням реальної присутності народного депутата на пленарному засіданні, оскільки ні для кого не секрет, що електронна реєстрація зазвичай відбувається шляхом розміщення карток депутатів уповноваженими представниками фракцій. Тому електронна реєстрація не дає реальної картини присутності чи відсутності депутата у залі засідань.

Віце-спікер повідомив, що за три місяці роботи відбулося 28 пленарних засідань.

За словами М.Томенка, 73 народних депутати за цей час не пропустили жодного пленарного засідання. 26 з них – народні депутати від Партії регіонів, 14 – «БЮТ-Батьківщини», 7 – Народної партії, 4 – КПУ, 9 – НУ-НС, 10 – групи «Реформи заради майбутнього» і троє позафракційних.

Окрім того, 17 народних депутатів пропустили усі пленарні засідання за цей період. Більшість з них від Партії регіонів – 11, троє – «БЮТ-Батьківщини», один –НУ-НС і двоє позафракційних.