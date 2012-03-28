Кравчука обрали головою Громадянського форуму Києва

У столиці створено неформальну організацію "Громадянський форум Києва" на чолі з першим Президентом України Леонідом Кравчуком.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалено сьогодні на установчих зборах організації за участю понад 500 представників міських громадських організацій, а також установ культури, науки та освіти.

"Ми не будемо реєструвати статут. Ця організація буде мати дві якості - досвід, авторитет тих людей, які тут присутні. Силу слова і безпосередньо дію для того, щоб було краще в нашому Києві, всім киянам", - сказав Л.Кравчук.

Лідер Громадянського форуму Києва підкреслив, що організацію створено задля об`єднання зусиль всіх громадян, незалежно від партійних симпатій, для забезпечення розвитку столиці. "Ми не будемо тут ділити між політичними партіями, хто кого підтримує, хто кого обирає... Ми ставимо одне завдання - зберегти історичні, духовні, архітектурні цінності Києва", - повідомив він.

"Хіба можна зробити щось позитивне - організувати, вкласти кошти і зробити красиво без влади? Ні. Давайте будемо координувати наші дії (з міською владою — УНІАН), давайте будемо робити так, щоб все, що можливо для Києва, було нашою спільною справою. Таке завдання цілком обґрунтовано", - вважає Л.Кравчук.

Також на Установчих Зборах було обрано керівників робочих груп ГФК за напрямками діяльності:

«Інтелектуальний Київ» – Леонід Губерський, ректор Київського національного університету ім. Т. Шевченка, академік, голова ради ректорів ВУЗів України, Герой України;

«Соціальний Київ» – Надія Вернигора, голова Пенсійного фонду Києва протягом 20-ти років;

«Здоровий Київ» – Петро Фомін, головний хірург МОЗ України, академік;

«Культурний Київ» – Олег Скрипка;

«Демократичний Київ» – Віктор Чамара, Секретар Національної спілки журналістів України;

«Діловий Київ» – Володимир Петренко, Генеральний директор ПАТ «Київметробуд», Герой України;

«Молодий Київ» – Руслана Лижичко, співачка, переможниця музичного конкурсу «Євробачення», громадський діяч, народний депутат України п`ятого скликання;

«Спортивний Київ» – Сергій Бубка, Президент Національного Олімпійського Комітету України, Чемпіон Європи і світу, багаторазовий світовий рекордсмен, олімпійський чемпіон, Герой України.