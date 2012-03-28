Регіоналу Болдирєву не подобається місце, в яке його послала рідна партія

Одіозний член Партії регіонів Болдирєв в ефірі 5 каналу сказав, що постійно закликає своїх колег-депутатів «загнобити» цей телересурс, щоб він залишився для сімейного вжитку міністра економіки Порошенка.

"Хочу звернути вашу увагу, я сюди прийшов не за власним бажанням. Мене сюди послала моя рідна партія. А я взагалі на всіх партійних зібрання кажу, припиніть ходити на 5 канал і піднімати йому рейтинг. 5 канал треба загнобити, щоб його дивилась тільки сім'я товариша Порошенка" - сказав Болдирєв.

Журналіст телеканалу дав відсіч політикові, скзавши, що Болдирєва легко замінити кимось із членів його рідної партії, а канал, як дивились, так і будуть дивитись.

Як повідомляв раніше УНІАН, одіозний регіонал заявляв, що Україна не може перебувати в нинішньому складі і має позбутися Галичини, або ж «прославився» тим, що запропонував перенести столицю України в Севастополь.