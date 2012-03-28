Харківська ПР називає справу Авакова тестом для української Феміди

Харківська обласна організація Партії регіонів закликає забезпечити неупереджене розслідування звинувачень в порушенні законів України, що висуваються екс-голові Харківської облдержадміністрації Арсену Авакову, вважаючи, що «справа Авакова стане тестом не тільки для італійської, але і української Феміди».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Харківської обласної організації ПР, посилаючись на обнародувану заяву у зв'язку з подіями, пов'язаними із затриманням в Італії А.Авакова, який знаходився до цього в міжнародному розшуку.

При цьому автори заяви вказують, що представники опозиції «намагаються нав'язати українському народові і світовій громадськості образ політично гнаної, переслідуваної опозиції».

Зокрема, керівництво партії «Батьківщина» намагається додати політичного забарвлення і обілити образ А.Авакова, якого звинувачують у конкретному злочині.

«Звинувачення пана Авакова у конкретному злочині – незаконній зміні при перебуванні на посаді голови облдержадміністрації цільового призначення землі державної власності сільськогосподарського призначення загальною площею близько 55 гектарів і нанесенні державі збитку на суму більше 3,2 млн грн – партійний функціонер називає здійсненням репресій відносно політичних опонентів шляхом виборчого кримінального переслідування».

На думку авторів заяви, опозиціонери самі «грішать тим, у чому звинувачують інших, - виборчим ставленням до злочинів».

Як повідомляв УНІАН, в лютому А.Аваков повідомив харківські ЗМІ, що знаходиться за кордоном у відрядженні. 21 березня в прокуратурі Харківської області повідомили, що Інтерпол почав розшук А.Авакова. 27 березня в МВС підтвердили факт затримання в Італії екс-губернатора Харківської області. Зараз Генеральна прокуратура України готує документи для екстрадиції А.Авакова до України.