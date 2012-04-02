Власенко про Лутковську: Це буде прокурор, а не захисник людей

Таку думку в коментарі кореспондентові УНІАН висловив захисник екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко, народний депутат України Серій Власенко.

«На посаду омбудсмана кандидує пані Лутковська, яка буде, напевно, захищати права людей так само, як вона зараз «захищає» права Тимошенко, надаючи відписки Європейському суду по виконанню цього рішення від 15 березня. Мене сильно непокоїть, що ми отримаємо омбудсмана, який буде прокурором для громадян України, а не захисником громадян України», - сказав С.Власенко.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня на посаду омбусдмана було висунуто дві кандидатури – Євгена Захарова, який набрав 134 голоси, та Валерію Лутковську, яку підтримали 212 депутатів. Таким чином, обрання Уповноваженого ВР з прав людини не відбулося.

Пізніше Є.Захаров заявив, що повторно не балотуватиметься на посаду Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, і не виключив, що парламентська опозиція висуватиме представника міжнародного жіночого правозахисного центру "Ла Страда – Україна" Катерину Левченко на посаду Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.