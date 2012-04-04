Томенка лякають масштаби руйнувань від забудови Карпат міні-ГЕСами

Підтримуючи громадський екологічний рух на захист українських Карпат, заступник голови Верховної Ради Микола Томенко звернувся до прем’єр-міністра Миколи Азарова з проханням прояснити позицію Кабінету міністрів в питанні спорудження широкої мережі малих ГЕС на карпатських річках, та вказати заходи, які вживаються урядом для мінімізації руйнівного впливу від спорудження та діяльності малих ГЕС на оточуюче середовище.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі М.Томенка.

Політик, зокрема, зазначив, що «плани будівництва малих гідроелектростанцій в Карпатах лякають своїми масштабами». Він пояснив, що, наприклад, у Закарпатській області, на виконання Програми комплексного використання водних ресурсів Закарпатської області, планується збудувати 330 малих ГЕС, в Івано-Франківській, за різними даними, - до 150 міні-ГЕС, до двох десятків заплановано у Львівській та Чернівецькій областях.

На переконання заступника голови парламенту, добрі наміри законодавця при встановленні «зеленого» тарифу виробникам відновлювальної електроенергії в українських реаліях обернулися лише економічним стимулом, в той час як охороною довкілля відверто нехтують.

Він нагадав, що за словами фахівців та екологів, будівництво такої кількості малих ГЕС означатиме фактичну смерть більшості карпатських рік, знищення сплавного туризму та, загалом, руйнування екологічної та туристичної привабливості Карпат. М.Томенко відзначив, що «руйнівні результати діяльності введених в експлуатацію декількох малих ГЕС можна прослідкувати уже сьогодні». Так, він повідомив, що, наприклад, на річці Білий Черемош, попри запевнення інвесторів при проектуванні, що ГЕС забиратиме не більше 20% річкового стоку, в трубу забрано всю воду повністю, у руслі залишилося лише каміння, а водоспад Гук, який був на ріці в цій ділянці, пересох.

М.Томенко повідомив, що на підставі його звернення уряд дав доручення профільним міністерства та керівникам Закарпатської та Івано-Франківської ОДА роз’яснити реальний стан справ з реалізацією програми комплексного використання водних ресурсів Карпатського регіону.

Підсумовуючи, М.Томенко наголосив, що «такі масштабні проекти, які, без сумніву, матимуть вплив на весь край, повинні реалізовуватися лише за умов погодження їх з громадськістю та фахівцями». Він також повідомив, що після отримання відповіді Кабінету міністрів планується провести експертне та громадське обговорення цього питання в парламенті.