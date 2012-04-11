До Луценка у лікарню прийшов німецький омбудсман
17:25, 11 квітня 2012Політика
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Омбудсман також відвідав Лук’янівське СІЗО у Києві, де перевірив умови утримання в’язнів.
|Юрія Луценка у лікарні відвідує Уповноважений з прав людини Німеччини.
За її словами, зараз з візитом в Україні перебуває Уповноважений з прав людини Німеччини.
За словами прес-секретаря генпрокурора, саме зараз відбувається його зустріч з Ю.Луценком у лікарні.
М.Велькова зауважила, що перед цим омбудсман відвідав Лук’янівське СІЗО у Києві, де перевірив умови утримання в’язнів.
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