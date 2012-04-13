Голова ЦВК: виправити ситуацію після рішення КС можна лише двома шляхами

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві В.Шаповала у зв'язку з рішенням Конституційного Суду України від 4 квітня про неконституційність норми щодо закріплення закордонних виборчих дільниць до одномандатних округів у Києві, яка передбачена ч.2 ст.22 Закону "Про вибори народних депутатів".

"У зв’язку з цим виникла ситуація, коли фактично за наслідками цього рішення досить значна кількість громадян України, що мають право голосу (понад 435 тисяч осіб) і на законних підставах перебувають за кордоном, обмежені в реалізації цього права", - заявив В.Шаповал.

Голова ЦВК підкреслив, що таким чином порушені виборчі права громадян, які перебувають за межами України. "Іншої юридичної оцінки ситуації, що склалася, об’єктивно не може існувати", - зазначив він.

На думку В.Шаповала, можна передбачити, що зазначена ситуація провокуватиме негативні оцінки майбутніх виборів аж до визнання їх нелегітимними.

"Виправити цю ситуацію юридичними способами можливо лише двома шляхами. Або через надання Конституційним Судом України відповідних роз’яснень, які б унеможливлювали обмеження активного виборчого права вказаній категорії громадян. Або внесенням змін до виборчого законодавства з "м’яким" урахуванням згаданого рішення Конституційного Суду України. У свою чергу, Центральна виборча комісія не наділена інструментарієм для вирішення відповідного питання", - підкреслив В.Шаповал.

"Тому прошу вважати дану заяву зверненням до всіх уповноважених посадових осіб, які спроможні нормалізувати ситуацію", - заявив голова Центральної виборчої комісії.

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Як повідомляв УНІАН, Конституційний Суд України 5 квітня оприлюднив своє рішення від 4 квітня про визнання неконституційною норми щодо закріплення закордонних виборчих дільниць до одномандатних округів у Києві, яка передбачена ч.2 ст.22 закону "Про вибори народних депутатів".

Таке рішення було ухвалено за результатами розгляду відповідного подання, внесеного 59 депутатами з фракції Партії регіонів.

Мотивуючи своє рішення, КС зазначив, що ця норма не забезпечує принципу рівного і вільного виборчого права виборців, які проживають або перебувають за межами України, відображення їх волевиявлення, а також зумовлює значне збільшення кількості виборців у Києві, які не пов’язані з територіальною громадою столиці.

При цьому Конституційний Суд у своєму рішенні згадав рішення Європейського суду щодо застосування аналогічної норми у державі Ліхтенштейн, в якому була визнана можливість скасування права голосування виборців, які постійно проживають за кордоном країни, не знайомі з особливостями внутрішньої ситуації та не можуть визначитися зі своїми кандидатами.