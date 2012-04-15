У луганських парках і скверах з'явиться безкоштовний Інтернет

Про це повідомив кореспондента УНІАН заступник начальника відділу Луганської міської ради з питань сім'ї і молоді Віталій Охмат.

У першу чергу планується створити зону Wi-Fi у Сквері Пам'яті. Там безкоштовний доступ до Інтернету відкриють у червні до початку Євро-2012, сказав він.

За словами В.Охмата, на реалізацію першої частини проекту у Сквері Пам'яті потрібно 10 тис грн.

«Проект буде реалізовано за позабюджетні кошти. Ініціатива громадських організацій знайшла підтримку у міських властей. Перша частина – це зона Wi-Fi у Сквері Пам'яті. Зараз ми завершуємо узгодження щодо технічної та і юридичної сторони», - сказав В.Охмат.

Він відзначив, що безкоштовний Інтернет у сквері буде доступним для гостей і жителів міста тільки у теплий час року 5 місяців.

Створення подібної зони безкоштовного доступу до Інтернету планується протягом 1,5 року у шести луганських скверах.

«Загальна сума реалізації проекту поки обчислюється, все залежатиме від умов в тому чи іншому парку. Подальша експлуатація обладнання і оплата послуг Wi-Fi виконуватиметься за рахунок міського бюджету, тому що ці зони разом з обладнанням буде передано в комунальну власність», - сказав В.Охмат.

За попередніми підрахунками, 5 місяців безкоштовного Інтернету для городян обійдуться бюджету у 5 тис грн.

«Наш проект – це створення можливості для молодих луганців, ділових людей, гостей нашого міста користуватися Інтернетом на свіжому повітрі, на території відреставрованих міських парків і скверів, а не у кафе або барі, де, так чи інакше, потрібно заплатити закладу», - додав В.Охмат