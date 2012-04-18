Близько сотні львівських активістів виїхали у Харків підтримувати Тимошенко

Активісти їдуть до Слобожанської столиці, щоб 19 квітня взяти участь в акціях на підтримку екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко біля суду.

Про це повідомив УНІАН голова ЛОО ВО „Батьківщина” Роман Ілик, який очолює групу львів’ян.

„Доїжджаємо до Харкова залізничним транспортом, одним автобусом та приватними автомобілями. Завтра о 10.00 ми збираємося біля Апеляційного суду на площі Руднєва, а далі пішою ходою пройдемо до Качанівської колонії”, - зазначив Р.Ілик.

Як повідомляв УНІАН, 19 квітня розпочнеться попереднє засідання Київського районного суду Харкова у справі щодо ЄЕСУ проти Ю.Тимошенко.

«Батьківщина» подала заявку на проведення завтра в Харкові акцій на підтримку Ю.Тимошенко за участю 10 тис осіб.

Разом з тим влада Харкова проситиме суд заборонити ВО «Батьківщина» проводити масові заходи 19 квітня.

Заступник міського голови Ігор Терехов зазначив, що «заявлені акції повністю блокують нормальне життя Харкова, оскільки зачіпають основні магістралі міста: харків’яни не зможуть дістатися на роботу і повернутися додому».