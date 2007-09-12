Мороз хоче негайно почути відповідь Конституційного суду

Голова Верховної Ради України V скликання Олександр МОРОЗ звернувся до Конституційного Суду України із проханням надати роз`яснення рішення Конституційного Суду від 17 жовтня 2002 року № 17-рп/2002 у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів щодо офіційного тлумачення положень статей 75, 82, 84, 91, 104 Конституції України (щодо повноважності Верховної Ради України).

Як повідомляє прес-служба Верховної Ради України, в листі зазначається, що “потреба в роз’ясненні зазначеного рішення викликана його неоднозначним розумінням у зв’язку з виданням Указу Президента України від 5 червня 2007 року № 497/2007 "Про призначення позачергових виборів до Верховної Ради України у зв`язку з неповноважністю Верховної Ради України та достроковим припиненням її повноважень" (із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 675/2007 від 31 червня 2007 року) з посиланням на вищезазначене рішення Конституційного Суду України.

У листі О.МОРОЗ зазначає, що рішення треба розуміти так, що “Верховна Рада України є повноважною, тобто правомочною приймати закони і реалізовувати інші конституційно визначені повноваження, за умов обрання не менш як двох третин від її конституційного складу і складення новообраними народними депутатами України присяги”. На думку О.МОРОЗА, ця конституційна вимога є умовою повноважності Верховної Ради протягом всього періоду скликання і не може розглядатися лише як підстава для відкриття її першого засідання першої сесії. Він зауважує, що в мотивувальній частині цього рішення КС висловив також і таку позицію, що у разі зменшення з будь-яких причин складу парламенту до кількості, меншої ніж триста народних депутатів, діяльність Верховної Ради має бути зупинена до складення присяги належним числом відповідно обраних народних депутатів України.

О.МОРОЗ вважає, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО, “довільно інтерпретував” це рішення КС, оскільки в Указі від 5 червня 2007 року "Про призначення позачергових виборів до Верховної Ради України у зв’язку з неповноважністю Верховної Ради України та достроковим припиненням її повноважень" йдеться не про тимчасове зупинення діяльності Верховної Ради України (як того вимагало б виконання Рішення Конституційного Суду України відповідно до частини другої статті 150 Конституції України), а про дострокове припинення повноважень єдиного законодавчого органу України.

О.МОРОЗ вважає, що при розгляді рішення КС від 2002 року, слід зважати “на політико-правовий контекст Закону України від 8 грудня 2004 року №2222, яким внесено зміни до Конституції України, що набрали чинності 1 січня 2006 року”. За його словами, ці зміни “спрямовані на перехід до парламентсько-президентської форми правління та відповідне удосконалення моделі влади у контексті модифікації існуючої політико-управлінської системи на більш ефективну”

О.МОРОЗ вважає, що в рішенні КС від 2002 року не могли бути враховані зміни до Конституції, прийняті у 2004 році.

О.МОРОЗ зазначає, що рішення Конституційного Суду не дає однозначної відповіді, зокрема на питання “Хто і в якому порядку (з огляду на відсутність у Конституції та законах України інституту саморозпуску парламенту, що випливає із зазначеного рішення Конституційного Суду України, а також на те, що законодавчо не визначено механізм призначення позачергових виборів саме у цьому випадку) у разі неможливості відновлення повноважності парламенту відповідного скликання може встановлювати юридичний факт неповноважності Верховної Ради України та призначати позачергові вибори народних депутатів України”.

Голова ВР V скликання просить КС невідкладно дати роз’яснення цього рішення з огляду на політичну ситуацію в державі.