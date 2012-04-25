ЄС все ще каже українській владі про європейські цінності
04:44, 25 квітня 2012Політика
1240
Європейський Союз очікує, що українська влада прислухається до закликів щодо поваги до європейських цінностей.
Юлія Тимошенко та голова Представництва ЄС в Україні Жозе Пінту Тейшейра, фото з архіву УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції в Києві голова Представництва ЄС в Україні Жозе Мануель Пінту Тейшейра.
«Європейський Союз очікує, що влада України прислухається до закликів ЄС щодо поваги до європейських цінностей. Водночас, ЄС не збирається повертатися спиною до українського народу і його бажання бути частиною європейської сім’ї і розділяти ті цінності, які розділяють всі народи ЄС», - сказав він.
Він наголосив, що Євросоюз занепокоєний тим, що в Україні зневажаються європейські цінності.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter