ЄС все ще каже українській владі про європейські цінності

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції в Києві голова Представництва ЄС в Україні Жозе Мануель Пінту Тейшейра.

«Європейський Союз очікує, що влада України прислухається до закликів ЄС щодо поваги до європейських цінностей. Водночас, ЄС не збирається повертатися спиною до українського народу і його бажання бути частиною європейської сім’ї і розділяти ті цінності, які розділяють всі народи ЄС», - сказав він.

Він наголосив, що Євросоюз занепокоєний тим, що в Україні зневажаються європейські цінності.