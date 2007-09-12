Оніщук: Мороз, як кожен громадянин, може звернутися до КС, але...

Заступник голови штабу блоку “Наша Україна - Народна Самооборона” з юридичних питань Микола ОНІЩУК вважає, що голові Верховної Ради V скликання Олекандру МОРОЗУ не слід очікувати на роз’яснення Конституційного Суду щодо рішення від 2002 року з приводу повноважності Верховної Ради України.

Про це М.ОНІЩУК сказав на прес-конференції в УНІАН щодо звернення голови О.МОРОЗА до Конституційного Суду із проханням надати роз`яснення рішення КС від 17 жовтня 2002 року № 17-рп/2002 у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів щодо офіційного тлумачення положень статей 75, 82, 84, 91, 104 Конституції України (щодо повноважності Верховної Ради України).

Він зазначив, що Конституція України та законодавство України “не надають Конституційному Суду України можливості роз’яснювати свої рішення, оскільки він ухвалює рішення щодо конституційності чи неконституційності актів або ж тлумачить норми закону і норми Конституції України”. “Такого акту діяльності КС як роз’яснення до цього часу не було”, - сказав М.ОНІЩУК.

Він вважає назване звернення О.МОРОЗА “запізнілим, зважаючи на те, що правовідносини, які виникли у зв’язку з неповноважністю ВР виникли ще 1 червня цього року у зв’язку з ухваленням рішень з’їздів партї НУ та БЮТ, на яких повноваження 167 народних депутатів були припинені”. За його словами, рішення КС від 2002 року, про яке говорить О.МОРОЗ “однозначно тлумачить положення чинної Конституції і однозначно вимагає від парламенту для проведення пленарних засідань наявність у конституційному складі парламенту не менше 300 народних депутатів”. За його словами, в рішенні КС прямо вказується, що вимога щодо наявності не менше 300 народних депутатів є обов’язковою не тільки, коли відбувається реєстрація народних депутатів за результатами виборів, а й для роботи парламенту впродовж усього скликання ВР”.

М.ОНІЩУК наголосив, що після “обнулення списків” блоком “Наша Україна” та БЮТ “ніякої реальної та фактичної можливості відновити конституцйну чисельність парламенту, крім проведення виборів не існує”.

М.ОНІЩУК вважає, що О.МОРОЗ “як кожен громадянин України може звернутися до КС, але очікувати від КС якоїсь іншої правової позиції, окрім тієї, що КС вже виклав у своєму рішенні, насправді немає”. Він наголошує, що до Конституції України не вносилися у 2004 році зміни в частині зміни норм, що стосуються повноважністі парламенту України.