Британія спростувала заяви України про швидке підписання Угоди про асоціацію

Про це йдеться у заяві прес-служби Посольства Великої Британії в Україні, оприлюдненій на офіційному сайті дипломатичної установи.

Крім того, в «Уточненні інформації в українських ЗМІ щодо позиції Британії стосовно Угоди про асоціацію», зазначено: «Посольство Великої Британії в Україні було здивоване повідомленнями в українських медіа, згідно з якими Іван Роджерс, радник британського прем’єр-міністра Девіда Камерона з питань Європи та глобального розвитку, «висловив надію, що Угода про асоціацію між Україною та ЄС буде підписана до кінця поточного року», під час зустрічі з міністром закордонних справ України Костянтином Грищенком. Ця інформація не відповідає дійсності».

Прес-служба посольства повідомляє: на цій зустрічі І.Роджерс підкреслив, що «Велика Британія послідовно заявляла, що Угода про асоціацію та Угода про глибоку та всеосяжну зону вільної торгівлі (УГВЗВТ) не будуть підписані та ратифіковані, поки зневолені внаслідок недосконалих судових процесів лідери опозиційних сил не будуть звільнені з-за ґрат і не матимуть можливості вільно брати участь у політичному житті України».

У посольстві зазначають, що Велика Британія активно підтримує євроінтеграційні прагнення України. «Ми вітаємо парафування 30 березня 2012 року Угоди про асоціацію, а також першої й останньої сторінки УГВЗВТ, що засвідчило задоволеність обох сторін текстом угод. Водночас, Велика Британія неодноразово заявляла, що підписання і ратифікація навряд чи відбудуться, поки Україна не продемонструє своєї відданості демократичним реформам, зокрема, у сфері захисту прав людини та утвердження верховенства права»,- йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня Департамент інформаційної політики Міністерства закордонних справ України розповсюдив інформацію, що у ході візиту до Сполученого Королівства К.Грищенко зустрівся з радником прем'єр-міністра Великої Британії з питань Європи, керівником Секретаріату з європейських та глобальних питань І.Роджерсом.

«Британська сторона була поінформована про успішне парафування Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, яке відбулося 30 березня. І.Роджерс підтвердив позицію Сполученого Королівства на підтримку європейських прагнень нашої держави і висловив сподівання, що Угода про асоціацію між Україною та ЄС буде підписана до кінця поточного року», - йшлося у повідомленні МЗС.