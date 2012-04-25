У ПР думають, що заяви Карпачової - помста за підтримку Лутковської

Не можна вірити словам Н. Карпачової на підтримку Ю. Тимошенко - у ній говорить образа за те, що її не підтримали на четвертий термін Омбудсмана. Про це, як повідомляє прес-служба Партії регіонів , заявила народний депутат України, член парламентської фракції Партії регіонів Юлія Ковалевська.

«Не можна вірити словам Карпачової про те, що її загадковий помічник зміг пробитися в камеру Тимошенко. Відповідна версія викликає масу запитань: чому цьому помічникові Тимошенко вирішила показати «синяки в паховій області», які, як вона стверджує, у неї є, але не зважилася показати їх Власенку. У мене викликають об`єктивні сумніви подібні твердження Карпачової », - зазначила Ю. Ковалевська.

Політик вважає, що Н. Карпачова біжить попереду заяв БЮТ. «Навіть їм не спало на думку робити такі заяви, які мають мало спільного з реальністю», - додала вона.

«У словах Карпачової прозирає образа за те, що Партія регіонів її не підтримала в прагненні стати в четвертий раз Омбудсманом. Вона до останнього оббивала пороги людей, які приймали рішення з цього питання. Але, не знайшовши підтримки, доклала всіх зусиль, щоб зірвати голосування за Лутковську. Адже чим довше затягується питання зі вступом на посаду нового Омбудсмана, тим довше Карпачова залишається в кріслі, до якого за 15 років вона вже «приросла», - заявила парламентарій.

«Судячи з останніх заяв Карпачової, зроблених у фарватері інформаційної провокації БЮТ, вона хоче «стати корисною» Тимошенко. Не здивуюся, якщо вона виявиться в їх списках на виборах », - підсумувала депутат-регіонал.