Урядовий уповноважений у справах Євросуду заперечує побиття Тимошенко

Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства юстиції з посиланням на заяву Урядового уповноваженого.

На підтвердження своєї думки Н.Кульчицький наводить деякі аргументи. Зокрема, після прибуття до лікарні «Укрзалізниці» 20 квітня Ю.Тимошенко не заявляла жодних скарг щодо стверджуваного побиття працівниками колонії та не дозволила себе оглянути лікарям цього закладу, як і відмовилась проходити лікування.

Також після повернення до Качанівської колонії 22 квітня Ю.Тимошенко не заявляла жодних скарг щодо стверджуваного побиття працівниками колонії та не висловила медпрацівникам жодних скарг щодо наявності тілесних ушкоджень.

Урядовий уповноважений нагадує, що вперше Ю.Тимошенко заявила про стверджуване побиття 23 квітня, проте 24 квітня вона відмовилась від огляду судово-медичного експерта, котрий мав встановити наявність у неї тілесних ушкоджень, їх характеру, механізму та терміну їх утворення.

Станом на сьогодні існують скарги на стверджуване катування, доказом якого є нібито наявність синців на тілі Ю.Тимошенко, котрі бачили лише три особи: її донька Євгенія Тимошенко, її захисник Андрій Кожем’якін та представник Омбудсмана Ніни Карпачової.

Н.Кульчицький нагадує, що Н.Карпачова говорить про порушення статті 3 Європейської конвенції в її найбільш жорстокому прояві – катуванні. Проте, на його думку, на сьогодні відсутні будь-які підстави говорити про застосування сили до Ю.Тимошенко.

Урядовий уповноважений пояснює, що Н.Карпачова не згадує про наявність стандарту доведення фактів катування «поза розумним сумнівом». «Якщо застосувати цей стандарт до фактів цієї справи, то доводиться констатувати таке: пані Тимошенко відмовлялась лікуватись в лікарні «Укрзалізниці» до отримання висновків німецьких лікарів. 20 квітня такі висновки були оголошені пані Тимошенко. Відповідно до цих висновків лікарня повністю відповідає стандартам лікування, необхідного для цієї хворої, а отже й лікарі відповідають за своїми професійними якостями необхідному стандарту. Однак навіть цим лікарям, які є цивільними, на відміну від в’язничних, яким відмовляла в огляді пані Тимошенко, вона жодного слова не сказала про нібито застосоване до неї насильство», – йдеться у заяві Н.Кульчицького.

Крім того, стверджує він, для порушення кримінальної справи необхідний висновок судово-медичного експерта про наявність тілесних ушкоджень. «Який висновок має зробити судово-медичний експерт, якщо особа заявляє про побиття, але не дає себе оглянути? До речі, судово-медичний експерт так само не був тюремним медиком, стосовно якого можна було б говорити про заангажованість і необхідність підкорятись наказам керівництва», – заявляє Урядовий уповноважений.

Відповідно, за його словами, якщо повернутись до стандарту Європейського суду «поза розумним сумнівом», треба попросити Ю.Тимошенко надати можливість експерту принаймні оглянути її і встановити як сам факт нанесення тілесних ушкоджень, так і їх важкість, що дозволить провести ефективне розслідування даного випадку.