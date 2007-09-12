Андрій Деркач про РНБО, Конституцію, ядерний цикл і чорний піар

Секретаріат Президента та Рада національної безпеки і оборони України намагаються втягнути атомну галузь в політичне протистояння.

Про це сьогодні в ефірі «Радіо ЕРА» заявив генеральний директор концерну «Укратомпром», президент НАЕК «Енергоатом» Андрій ДЕРКАЧ, коментуючи заяви секретаря РНБО Івана ПЛЮЩА про помилки, допущені урядом при створенні держконцерну «Укратомпром», а також про намір РНБО 21 вересня розглянути питання про стан справ у атомнопромисловому комплексі.

«Моя оцінка цьому - це відсутність культури державності у керівників РНБО і Секретаріату Президента і політичний цинізм, оскільки ст. 3 Конституції визначає, що вищою метою державної діяльності є безпека і здоров`я громадян, але, на жаль, керівники Секретаріату та РНБО читають Конституцію не в оригіналі, а в трактуванні своїх юристів, втягуючи галузь в політичний конфлікт», – сказав А.ДЕРКАЧ.

При цьому він вказав на те, що РНБО ініціювала перевірку законності підписання протоколу між «Укратомпромом» і Росатомом «після наведення ладу в роботі з активами «Укратомпрома», у тому числі і по роботі зі СхідГЗК і після заборони експорту урану».

«Після відповіді Генпрокуратури про законність дій («Укратомпрому» – УНІАН) відповідно до попередніх угод з’явилися нові звинувачення про створення умов для відчуження майна. На всі ці звинувачення у нас висновки як Міністерства юстиції, так і наших юристів», – сказав А.ДЕРКАЧ, відзначивши при цьому, що вказані матеріали спрямовувались в Секретаріат Президента та РНБО.

А.ДЕРКАЧ додав також, що проти концерну розгорнена «інформаційна війна», зокрема, шляхом виривання з контексту окремих положень Стратегії розвитку ЯТЦ до 2030 року та їх подальшої непрофесійної критики.

Крім того, він вказав на те, що останнім часом простежується тенденція умисного зриву тендерів, оголошених «Енергоатомом», а також зриву поставок устаткування на АЕС.

«Завдання чорного піару - переконати у відсутності позитивних результатів роботи Кабінету Міністрів. Якщо це неможливо зробити за допомогою цифр і документів, значить потрібно “злити” чутки та плітки, які розпускаються, зробити це за допомогою експертних груп РНБО, так звані документи, і після цього викинувши в пресу, влаштувати шоу при розгляді 21 числа на засіданні РНБО», – сказав А. ДЕРКАЧ.

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня секретар Ради національної безпеки і оборони України Іван ПЛЮЩ заявив, що Україна повинна створити власний цикл ядерного виробництва.

На думку І.ПЛЮЩА, послідовна реалізація Енергетичної стратегії України дозволить виправити помилки, накопичені в ядерній галузі, зокрема, при створенні Державного концерну «Укратомпром».

«В цілому корисна ідея консолідації активів і підвищення інвестиційної привабливості підприємств при організації «Укратомпрома» була реалізована непрофесійно, чим створена реальна загроза економічній безпеці держави», – відзначив секретар РНБО.

«Готуючись до корпоратизації, уряд не зробив ніяких економічних розрахунків, що стосуються обсягів необхідних інвестицій і щодо ризиків можливого відчуження державного майна», – заявив І.ПЛЮЩ. Якщо, за його словами, порівняти вартість коштів, необхідних для реалізації програм розвитку уранового і цирконієвого виробництв або будівництва лише одного ядерного енергоблока, із коштами, які можуть бути одержані за рахунок продажу частини акцій концерну, навіть за умови підвищення їх ринкової вартості, то питання відчуження державного майна стає реальною проблемою для країни. Внесення до статутного фонду «Укратомпрому» активів НАЕК «Енергоатом» і підприємств атомної промисловості без визначення механізмів їх збереження, загрожує відчуженням майна з державної власності. «І це робиться по відношенню до підприємств, які не підлягають приватизації і мають стратегічне значення для забезпечення енергетичної безпеки держави», – відзначив І.ПЛЮЩ.

Саме цим, за його словами, пояснюється те, що Президент України Указом від 13 серпня 2007 року №706/2007 припинив дію ухвал уряду про створення концерну і передачу йому державного майна.

Секретар РНБО відзначив, що серйозною проблемою є відсутність стратегічного бачення, економічного обгрунтування і порушення тендерних процедур при реалізації важливих проектів у сфері енергетики. Це стосується створення резерву ядерного палива і ядерних матеріалів, постачань устаткування для енергоблоків №№3, 4 Хмельницьких АЕС, освоєння Новокостятинівського родовища уранових руд і т.п.

Раніше питання розвитку атомний-промислового комплексу планувалося розглянути на засіданні РНБО 4 вересня.