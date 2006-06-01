Литвин хоче, щоб влада визнала помилку

Лідер Народної партії Володимир ЛИТВИН вважає, що влада має визнати свою помилку з приводу незаконної появи американського корабля в Криму і просити новий парламент дати дозвіл на його допуск.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам.

В.ЛИТВИН вважає, що реакція багатьох політичних сил на ситуацію навколо появи американського корабля в Криму є “емоційним закликом” поважати існуючі в Україні закони.

В.ЛИТВИН наголосив, що є прихильником проведення навчань для того, аби наші військові могли навчатись у інших країн і тримати на відповідному рівні Збройні сили України.

Водночас він категорично проти того, щоб це робилось “цинічно, обходячи закони України чи Конституцію України”. Він вважає, що це було зроблено "просто для розхитування України. Я казав і кажу, що Конституція в Україні не діє, але ті, хто провокує нехтування закону, вони постраждають в першу чергу”.

В.ЛИТВИН нагадав, що рішення про допуск іноземних військ, обладнання тощо має приймати Верховна Рада України. “Якщо його немає, необхідно переконувати нову Верховну Раду, де сформована практично коаліція - як кажуть, - про те, щоб вона прийняла відповідне рішення. Але випробовувати суспільство на реакцію, а реакцію суспільства називати політиканством, істерією, я вважаю, що це не до лиця влади”, - наголосив він. На думку В.ЛИТВИНА влада повинна визнати свою помилку, і те, що її розрахунок на те, що ніхто нічого не дізнається й все відбудеться спокійно, не був реалізований.

При цьому він висловив думку, що українським політикам підказали цю тему ззовні, і вони почали говорити про це. Але, за словами В.ЛИТВИНА, вони мають правові підстави порушувати це питання.

Як повідомляв УНІАН, 27 травня в рамках підготовки до спільного українсько-американського тактичного навчання ВМС “Сі Бриз-2006” в порт Феодосія прибуло американське комерційне транспортне судно “Adventure”, яке доставило в Україну інженерну техніку і будівельні матеріали в рамках матеріально-технічної допомоги Збройним силам України.

Інженерна техніка та будівельні матеріали будуть використані для удосконалення навчально-тренувальної бази Старокримського полігону Військово-Морських сил Збройних сил України, на якому заплановано провести берегову фазу майбутнього навчання “Сі Бриз-2006” у період з 16 липня по 2 серпня поточного року, після ухвалення новим складом Верховної Ради України рішення про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2006 році для участі в багатонаціональних військових навчаннях.

Зокрема, з доставлених матеріалів на території полігону силами американських та українських фахівців буде зведено декілька автономних приміщень ангарного типу для проживання військовослужбовців – учасників навчань „Сі Бриз–2006” та деякі об’єкти навчально-тренувальної бази.

У подальшому, після проведення спільного українсько-американського навчання ВМС “Сі Бриз-2006”, на Старокримському полігоні здійснюватиметься підготовка підрозділів ЗС України для участі у миротворчих операціях, а також заходи повсякденної бойової підготовки.

Водночас ПСПУ, КПУ, СДПУ(о) і Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна КАРПАЧОВА заявили про незаконність присутності іноземних військ на території України.

Міністр оборони Анатолій ГРИЦЕНКО, а також Міністерство закордонних справ України назвали “політиканством” ситуацію, що склалася навколо американського військового судна у Феодосії.