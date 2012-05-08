Сьогодні розпочнеться слухання апеляції Луценка

Апеляційний суд Києва сьогодні почне розгляд апеляційної скарги колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка.

Сьогодні о 10:00 відбудеться попереднє засідання Апеляційного суду Києва щодо розгляду скарги Юрія Луценка на рішення Печерського суду. Луценко оскаржив рішення Печерського райсуду Києва, яким його засудили до чотирьох років позбавлення волі. Слухатиме справу суддя Апеляційного суду Києва Іван Рибак. Адреса суду: вул. Солом’янська, 2-А. Раніше судове засідання з розгляду скарги Ю.Луценка було призначено на 15 травня 2012 року.

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