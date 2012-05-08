ЗМІ: Азаров сказав неправду, заявивши, що його син був дипломатом у Відні

Як пише «Українська правда», посилаючись на офіційні відповіді таких державних установ як МЗС України та Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, син М.Азарова в 1998-2000 був працевлаштований у Торгово-економічній місії України у Гельсінкі, потім, протягом 2000-2001 Олексій Азаров працював у Женеві, також у Торгово-економічному представництві, а згодом - радником представництва України при відділенні ООН та інших міжнародних організацій. У Відні Азаров-молодший дипломатом не був.

При цьому УП зазначає, що раніше, після публікації про майно Азарових у Австрії, редакція звернулась до Азарових з запитом про те, звідки в них це майно, але відповіді не одержала.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня ц.р. прем`єр-міністр М.Азаров ефірі телеканала «Інтер» заявив, що його син винаймав житло, коли працював у Відні.

"Ну, мій син, дійсно, працював дипломатом, і потім жив певний час у Відні, і дійсно винаймав там квартиру. Це дійсно так. Вас задовольнила відповідь?", - сказав М.Азаров у відповідь на запитання журналістів.