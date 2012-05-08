ЗМІ: Азаров сказав неправду, заявивши, що його син був дипломатом у Відні
17:13, 08 травня 2012Політика
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Озвучена прем`єр-міністром України Миколою Азаровим версія про те, що його син працював у Відні дипломатом і тому орендував там житло, виявилася неправдою.
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При цьому УП зазначає, що раніше, після публікації про майно Азарових у Австрії, редакція звернулась до Азарових з запитом про те, звідки в них це майно, але відповіді не одержала.
Як повідомляв УНІАН, 21 квітня ц.р. прем`єр-міністр М.Азаров ефірі телеканала «Інтер» заявив, що його син винаймав житло, коли працював у Відні.
"Ну, мій син, дійсно, працював дипломатом, і потім жив певний час у Відні, і дійсно винаймав там квартиру. Це дійсно так. Вас задовольнила відповідь?", - сказав М.Азаров у відповідь на запитання журналістів.
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