Новий парламент ліквідує губернаторів, держдачі та голосування чужими картками

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.Яценюк сказав на Форумі об’єднаної опозиції, представляючи програму опозиції.

Він наголосив, що «новообраний демократичний парламент» запровадить інститут відкликання народного депутата України.

За його словами, також введе процедуру особистого голосування кожного народного депутата України. «Парламент введе кримінальну відповідальність за порушення процедури особистого голосування. Що вони віддають картки, то нехай віддають депутатські мандати, пільги і привілеї», - наголосив А.Яценюк.

Він підкреслив, що має бути покінчено з практикою, коли «чим бідніше кожен українець, тим багатший президент, прем’єр, його оточення і члени парламенту». «Ми скоротимо витрати на утримання кожного народного депутата вдвічі, приймемо спеціальні закони, які передбачатимуть ліквідацію всіх пільг, привілеїв», - наголосив А.Яценюк.

За його словами, опозиція виступає за продаж всіх державних резиденцій та заборону президенту і «його когорті» літати чартерними літаками, «жити на широку ногу».

А.Яценюк від імені опозиції обіцяє продати всі державні дачі в Кончі-Заспі і примусити, щоб лікарня «Феофанія» обслуговувала народ України, а не народних депутатів і членів уряду».

Він заявив, що парламент має прийняти закон про вибори народних депутатів України за відкритими партійними списками. Він також наголосив на необхідності «ліквідувати інститут опричників президента у виглядів голів облдержадміністрацій, яких називають губернаторами». «Губернії в Росії, а у нас області», - наголосив А.Яценюк.

Він підкреслив, що буде введено інститут виконавчих комітетів, які обиратимуться безпосередньо радами на місцях, а ради обиратимуться людьми.