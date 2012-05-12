Луценко: два роки в країні панує організоване злочинне угруповання

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в зверненні Ю.Луценка до учасників Форуму об’єднаної опозиції, яке зачитала його дружина Ірина.

Ю.Луценко зазначив, що два роки тому В.Янукович оголосив війну демократії і свободі, його фальшиві обіцянки залишили мільйони виборців без роботи, без захисту, без надії.

“Сьогоднішній Форум об’єднаної опозиції дає співвітчизникам сигнал про те, що кордон рабства не можна перейти нелегально. Цей вибір треба зробити рішуче, впевнено і разом із «Батьківщиною»!”, - наголосив Ю.Луценко.

У зверненні зазначається, що два роки безконтрольного панування «організованого злочинного угруповання Партії регіонів, яке перетворило країну в напівдурдом-напівконцтабір» – завершено. “Об’єднання українських опозиційних демократичних сил у єдиний кулак повертає країні надію на суспільство, де пануватиме дух справедливості, особистої свободи і національної гідності”, - додав Ю.Луценко.

При цьому він висловив переконання, що об’єднання навколо «Батьківщини» Юлії Тимошенко, «Фронту змін», ПРП, «За Україну», Народного Руху та Самооборони – це не просто чергова політична комбінація.

“Об’єднана опозиція – це вивчений урок необхідності єднання в ім’я національних інтересів, які вище за будь-які партійні та вождистські розрахунки. Об’єднана опозиція – це конкретна програма європейської альтернативи нинішньому культу бандитизму, наживи і брехні. Об’єднана опозиція – це зрозумілий шлях до зруйнування розбійницького межигірського Карфагену”, - написав Ю.Луценко у зверненні.

Він зауважив, що саме «розуміння смертельної загрози диктатурі В.Януковича від нашого об’єднання штовхає можновладне зло на відвертий бандитизм проти своїх політичних опонентів».

І такий шанс дає об’єднана демократична опозиція, наголосив він.

“Ми об’єдналися, щоб покінчити з культом «Мурки» і лахміттям імперських міфів, щоб відродити українську культуру і повернути гордість за свою країну... Якщо ми продемонструємо нашу віру, нашу відвагу, нашу силу духу – межигірський Карфаген буде зруйновано”, - додав він.