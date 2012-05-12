Об'єднана опозиція обіцяє скасувати Податковий та Пенсійний кодекси

Про це сьогодні під час Форуму об'єднаної опозиції заявив один з її лідерів Арсеній Яценюк, передає кореспондент УНІАН.

“Об'єднана опозиція скасує Податковий кодекс і в Україні буде ухвалений кодекс економічного стимулювання”, - сказав він. За словами А.Яценюка, буде запроваджено лише 7 податків і таким чином буде найпростіша податкова система в Європі.

Це саме, додав він, стосується і пенсійної реформи. “Ми скасуємо Пенсійний кодекс. Ми відновимо пенсійну справедливість”, - сказав А.Яценюк. За його словами, всі українці будуть переведені на загальну систему пенсійного забезпечення і чиновники не будуть отримувати якусь іншу привілейовану пенсію. Він запевнив, що буде введена така система, за якою кожен пенсіонер отримає одразу 334 грн як плату за підвищення цін та тарифів.