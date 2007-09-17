Розгляд справи Лазаренка перенесли на 10 жовтня

Сьогодні знову не відбулося судове засідання Печерського районного суду м. Києва з розгляду справи щодо скасування як незаконних та безпідставних постанов про порушення кримінальної справи стосовно екс-прем’єр-міністра України Павла ЛАЗАРЕНКА. Розгляд справи в черговий раз відкладено на 10 жовтня 2007 р.

Про це йдеться у заяві адвоката Марини ДОЛГОПОЛОЇ, текст якої передано УНІАН.

М.ДОЛГОПОЛА нагадує, що заяву адвокатів П.ЛАЗАРЕНКА з цього питання було подано до Печерського райсуду м. Києва ще в липні 2005 р. Згідно із законом ця скарга мала бути розглянута судом не пізніше п’яти днів з дня надходження до суду, але розгляд справи П.ЛАЗАРЕНКА з цього питання триває вже третій рік, наголошується у заяві.

Як наголошує адвокат, дану справу розглядає вже четвертий склад суду: судді О.ПЕРВУШИНА та О.БІЛОЦЕРКІВЕЦЬ заявили самовідводи після того, як добре вивчили матеріали справи і побачили, що кримінальну справу порушену М.ПОТЕБЕНЬКОМ у 1998-2002 р.р. стосовно П.ЛАЗАРЕНКА треба закривати, оскільки Генеральна прокуратура України дійсно не мала належних законних підстав для її порушення.

М.ДОЛГОПОЛА заявляє, що суддя Печерського райсуду м. Києва Н.КВАСНЄВСЬКА, у провадженні якої кілька останніх місяців перебуває дана справа, вже вкотре безпідставно відкладає судове засідання.

Судді Печерського районного суду м. Києва, наголошує адвокат, діють протиправно, грубо порушуючи встановлений законом процесуальний термін розгляду справи. “Їм або не дозволено, або вони особисто не наважуються зробити сміливий громадянський вчинок та винести справедливе судове рішення на користь екс-прем’єра П.ЛАЗАРЕНКА про закриття його кримінальної справи в Україні, як це вже зроблено відносно багатьох інших осіб, прізвища яких фігурували раніше у так званій “справі Лазаренка”, - вважає М.ДОЛГОПОЛА.

При цьому адвокат нагадує, що обвинувачення на адресу П.ЛАЗАРЕНКА, які зараз розглядає Печерський райсуд, базуються, здебільшого, на припущеннях та нічим не підкріплених домислах слідчих ГПУ. А американський суд ще в травні 2004 р. скасував та зняв із судового розгляду, як безпідставну, переважну більшість обвинувачень на адресу П.ЛАЗАРЕНКА, які було надано українською прокуратурою до США.

М.ДОЛГОПОЛА знов закликає громадськість та керівництво судових органів України звернути увагу на неприпустимі дії Печерського районного суду м. Києва, що грубо порушують конституційне право громадянина П.ЛАЗАРЕНКА.