Екс-посол Чехії: Янукович може стати «боксерською грушею» для Путіна

Шеф чеської дипломатії Карл Шварценберґ вважає, що бойкот підштовхуватиме Київ в обійми путінської Москви. Про це в інтерв`ю Німецькій хвилі сказав екс-посол Чехії в Україні Павел Маша. Однак дипломат не виключає, що позиція Шварценберґа може й змінитися, оскільки "Шварценберґ - дипломат вельми тверезий і розуміє, що разом зі своїми однодумцями він має меншість у Євросоюзі. Мусимо зважати й на те, що Шварценберґ є великим критиком президента Вацлава Клауса, а останній одним з перших бойкотував кримський саміт".

Характеризуючи політику євросоюзної більшості щодо сьогоднішньої України, Маша сказав:

" Ставлення ЄС як сукупного утворення до України хитливе і залежить від того, якій політиці надає перевагу та чи та країна: політиці кия чи політиці пирога, що, певна річ, відбивається на позиції Європейської комісії.

Візьміть, наприклад, дискусію навколо візиту до Брюсселя Миколи Азарова. «Європрезидент» Герман ван Ромпей заявив, що українському прем’єрові порадили «залишатися вдома» і не їхати до Брюсселя. Здавалося б, «кий», як має бути... Але тут-таки брюссельські урядники показують «пирога»: мовляв, пан Ромпей не уточнив, який саме візит Азарова він має на думці.

Мушу сказати, що політика «кия й пирога» не завжди дає сподіваний ефект, але в даному разі вона має шанс на успіх. Якщо «поодинокий боєць» Янукович нічого не збагне, а це один з його останніх шансів, то залишиться на «футбольному полі» чи на «ринґу» - назвіть як хочете - сам-один. У найгіршому разі може стати боксерською грушею для своїх московських партнерів".