Директор «Шаріте»: Для лікування Тимошенко в Україні умови створити важко

Про це заявив директор берлінської клініки «Шаріте» Карл Макс Айнхойпль в інтерв'ю німецькому виданню «Arzte Zeitung», повідомляється на сайті партії «Батьківщини».

«Мої сумніви щодо здійснення терапії лише посилилися. Як лікар, я вважаю, що потрібні умови, які в Україні, ймовірно, важко створити», - сказав він.

Керівник німецької клініки висловив сподівання, що Україна «виявить мужність і ухвалить гуманне рішення, яке, водночас, буде і політично корисним».

На запитання, чи буде Ю.Тимошенко прооперовано, К.Айнхойпль відповів, що наразі про це важко сказати.

«Йдеться не лише про грижу міжхребцевого диска, яку кожен може вилікувати. Пацієнтка страждає на цю хворобу вже півроку, і впродовж цього часу її або неадекватно, або частково взагалі не лікували», - наголосив він, додавши, що на болі, які були у Ю.Тимошенко, в колонії не реагували.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Тимошенко в жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газової угоди з Росією в 2009 році. З грудня 2011 року вона відбуває термін у Качанівській колонії в Харкові.

Через погіршення стану здоров'я Ю.Тимошенко 9 травня перевели в харківську лікарню, німецький лікар призначив їй курс лікування.