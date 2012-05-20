Януковича чекають у «Молодій гвардії»

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Луганської обласної державної адміністрації Володимир Пристюк учора під час теле-прес-конференції.

За словами губернатора, в Києві вже заздалегідь погодили програму перебування Президента в Луганській області 4 вересня. Обласна влада хоче показати В.Януковичу низку об'єктів у регіоні.

Так, до осені планується відкрити перинатальний центр, відділення реанімації в обласному онкологічному диспансері, також восени буде відкрито дві лінії з виготовлення хлібобулочних і кондитерських виробів підприємства «Луганськмлин», сказав В.Пристюк. Також, восени планується відкрити першу чергу Храму на честь Ікони Божої Матері «Умиління», який розташований на території Луганської обласної дитячої лікарні.

Крім того, 4-6 вересня в Луганську проходитиме економічний форум, головна тема якого - будівництво в регіоні «Агроміста», сказав губернатор.