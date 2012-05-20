Янукович: справи проти Тимошенко треба розглянути під мікроскопом

Про це він заявив в ефірі програми «Вечори з Віталієм Коротичем» на Першому національному.

За словами В.Януковича, перед тим, як про це говорити і політизувати це питання, справу треба розглянути спочатку. «Ще не закінчився по першій справі Тимошенко процес… Ми, безумовно, пройдемо цей шлях, ми отримаємо досвід певний. І з однієї сторони, це, безумовно, принесе користь в цілому всій системі та й суспільству», – сказав В.Янукович. Він зауважив, що «дуже важливо, щоб ми під мікроскопом розглянули, це дуже принципово для суспільства, для світу, для Європи. Під мікроскопом юридичним, правовим розглянули цю справу, чи справи по Тимошенко».

«Якщо там буде навіть натяк на те, що там буде натягуватись щось, щоб підтасувати будь-які факти звинувачення, – цього не можна допустити. Я переконаний в тому, що сьогодні відповідальність усіх учасників цього процесу, я маю на увазі і слідчих, і прокурорів, і суддів, і, безумовно, адвокатів, – вона надзвичайно тут велика», – додав він.