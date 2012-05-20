Тейшейра каже, що експерти ЄС в Україні мають труднощі через Азарова

Голова представництва Європейського союзу в Україні Жозе Мануел Пінту Тейшейра заявляє, що у експертів ЄС, які приїжджають в Україну на запрошення українського уряду, виникають труднощі з реєстрацією та роботою в нашій державі.

Про це Тейшейра заявив у Вінниці під час заходів, присвячених святкуванню Дня Європи, передає кореспондент УНІАН.

«З одного боку Україна заявляє про те, що вона прагне інтегруватись до ЄС, звертається про відповідну допомогу. Європейський союз таку допомогу надає, направляючи своїх експертів, але в той же час експерти ЄС, які приїжджають до України на запрошення української сторони, стикаються з неймовірними труднощами, пов’язаними з реєстрацією та роботою в Україні», - зазначив Європредставник.

Тейшейра додав, що ці труднощі виникають через нововведення, запровадженні урядом України в останні два роки (за прем’єрства Миколи Азарова – УНІАН).

«Ми це питання неодноразово порушували на зустрічах з представниками української влади і буквально на цьому тижні це питання знову було озвучено в контексті засідання ради з питань співпраці між Україною та ЄС, яка відбулась в Брюсселі. Це питання порушувалось безпосередньо в присутності прем’єр-міністра України Миколи Азарова», - додав голова представництва ЄС в Україні.

На думку Тейшейри, розв’язання цієї проблеми дуже просте – «потрібно повернутись до тієї системи, яка вже багато років існувала, до того, як були прийняті нові рішення. Однак оскільки цього не відбувається – ми починаємо ставити під сумнів добру волю з боку української сторони, якщо навіть такі прості адміністративні рішення не приймаються».

«Це одна із тих суперечностей, які ми спостерігаємо у відносинах між Україною і ЄС, коли з одного боку влада заявляє, що Україна прагне інтегруватись у ЄС, а з іншого боку робить абсолютно протилежні кроки», - зазначив Тейшейра.